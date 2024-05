{news: News[]}

[ { "id": "664659148fb56b0001c8af49", "uuid": "74d7c08b-0d92-4700-84fd-57a6c11fd966", "title": "Mainz-Bretzenheim kann Aufstieg perfekt machen", "slug": "3-liga-frauen-spieltag-4-mainz-bretzenheim-kann-aufstieg-perfekt-machen", "html": "<p><strong>Samstag, 16:30 Uhr, </strong><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16060/spielplan/spieltage/sportradar.dhbdata.17219/spiele/sportradar.dhbdata.79609?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><strong>SV Grün-Weiß Schwerin – TSG 1846 Mainz-Bretzenheim</strong></a></p><p>• Bereits am <strong>Dienstag</strong> vermeldete der Verein, dass das <strong>erste Schweriner Heimspiel </strong>in der Aufstiegsrunde <strong>ausverkauft</strong> ist.</p><p>• Die beiden <strong>stärksten Abwehrreihen</strong> der Aufstiegsrunde treffen aufeinander: <strong>Schwerin </strong>kassierte in zwei Spielen <strong>19 Tore pro Spiel</strong>, <strong>Mainz-Bretzenheim</strong> hielt ihre Gegnerinnen in drei Partien bei einem Schnitt von <strong>23 Toren pro Spiel</strong>.</p><p>• Die <strong>Grün-Weißen</strong> stellten in beiden bisher absolvierten Spielen <strong>Bestmarken</strong> auf. In der ersten Partie gegen SG Schozach-Bottwartal fielen in einer <strong>Defensivschlacht</strong> die wenigsten Tore in einer Partie der Aufstiegsrunde, mit dem 29:16-Sieg über Rostock feierte Schwerin den <strong>höchsten Sieg</strong> der Aufstiegsrunde.</p><p>• Durch die Niederlage der TSG 1846 Mainz-Bretzenheim gegen die Staffel-Rivalinnen des BHC haben nun alle fünf Mannschaften <strong>mindestens zwei Minuspunkte</strong>.</p><p>• Nach zwei Heimsiegen und einer Auswärtsniederlage soll für die <strong>TSG 1846 Mainz-Bretzenheim </strong>im letzten Spiel der Aufstiegsrunde der Sieg und der damit verbundene <strong>Aufstieg</strong> her. Mit einem Punktekonto von 6:2 können Ihnen nur noch die SG Schozach-Bottwartal und der BHC gefährlich werden. Gegen die SGSB gewinnt die TSG jedoch den direkten Vergleich, somit hätten sie den zweiten Platz auf jeden Fall gesichert. </p><figure class=\"kg-card kg-image-card\"><a href=\"https://live.handball.net/?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><img src=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/08/MicrosoftTeams-image--50-.png\" class=\"kg-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" width=\"728\" height=\"90\" srcset=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w600/2023/08/MicrosoftTeams-image--50-.png 600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/08/MicrosoftTeams-image--50-.png 728w\" sizes=\"(min-width: 720px) 720px\"></a></figure><p><strong>Samstag, 20:00 Uhr, </strong><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16060/spielplan/spieltage/sportradar.dhbdata.17219/spiele/sportradar.dhbdata.79610?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><strong>SG Schozach-Bottwartal – Bergischer HC 06</strong></a></p><p>• Sowohl die <strong>SG Schozach-Bottwartal</strong> als auch der <strong>Bergsiche HC 06 </strong>sind mit einer <strong>Niederlage</strong> und einem anschließenden <strong>Sieg</strong> in die Aufstiegsrunde gestartet – aufgrund des besseren Torverhältnisses steht die SGSB allerdings vor dem BHC in der Tabelle.</p><p>• Da mit Schwerin auch noch <strong>eine weitere Mannschaft 2:2 Punkte</strong> hat sind beide Teams auf einen <strong>Sieg </strong>angewiesen, um im <strong>Aufstiegsrennen</strong> zu bleiben.</p><p>•Die <strong>SGSB</strong> erzielte bisher die <strong>knappsten Ergebnisse</strong> der Aufstiegsrunde: Einer <strong>28:27-Niederlage</strong> folgte ein <strong>22:21-Heimsieg</strong>, bei dem der Siegtreffer in letzter Sekunde per Siebenmeter erzielt wurde.</p><p>• Der <strong>BHC</strong> hat in <strong>Lisa Fahnenbruck</strong> einen starken <strong>Rückhalt im Tor</strong>: Sie parierte beim 24:23-Sieg gegen die TSG 1846 Mainz-Bretzenheim <strong>alle vier Strafwürfe</strong> der Gegnerinnen.</p><p>• Während beim <strong>BHC </strong>das <strong>Trio</strong> um <strong>Ramona Ruthenbeck, Leonie Kockel und Lea Albers</strong> im Angriff für viel Wirbel sorgt, <strong>sticht Lara Däuble</strong> im Angriff der <strong>Gastgeberinnen</strong> hervor.</p><p>Foto: K2/ TSG 1846 Mainz-Bretzenheim</p>", "comment_id": "664659148fb56b0001c8af49", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/05/sp4vor.png", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2024-05-16T21:05:56.000+02:00", "updated_at": "2024-05-17T09:23:05.000+02:00", "published_at": "2024-05-17T09:23:06.000+02:00", "custom_excerpt": "Alle Informationen zum 4. Spieltag der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Frauen.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "authors": [ { "id": "6310f54cc2f19b003dcc9b72", "name": "Nane Sibbersen", "slug": "nane", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/nane/" } ], "tags": [ { "id": "60940c65541548003e944a85", "name": "3. Liga Frauen", "slug": "3-liga-frauen", "description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen und Fakten zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "feature_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2021/05/DHB_Logo_positiv_RGB-3.png", "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | 3. Liga Frauen | Alle Informationen", "meta_description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/news/tags/3-liga", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/3-liga-frauen/" }, { "id": "607ec816f3c1ef003bbbb8c3", "name": "#Top News", "slug": "top-news", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607fda94f3c1ef003bbbb976", "name": "#3. Liga", "slug": "3-liga", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64edf9895a3ede000166cdac", "name": "#SV Grün-Weiß Schwerin", "slug": "hash-sv-grun-weiss-schwerin", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64edfe2b5a3ede000166ce7a", "name": "#TSG 1846 Mainz-Bretzenheim", "slug": "hash-tsg-1846-mainz-bretzenheim", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64edfcc55a3ede000166ce33", "name": "#SG Schozach-Bottwartal", "slug": "hash-sg-schozach-bottwartal", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64edfe2b5a3ede000166ce80", "name": "#Bergischer HC 06", "slug": "hash-bergischer-hc-06", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "primary_author": { "id": "6310f54cc2f19b003dcc9b72", "name": "Nane Sibbersen", "slug": "nane", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/nane/" }, "primary_tag": { "id": "60940c65541548003e944a85", "name": "3. Liga Frauen", "slug": "3-liga-frauen", "description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen und Fakten zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "feature_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2021/05/DHB_Logo_positiv_RGB-3.png", "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | 3. Liga Frauen | Alle Informationen", "meta_description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/news/tags/3-liga", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/3-liga-frauen/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/3-liga-frauen-spieltag-4-mainz-bretzenheim-kann-aufstieg-perfekt-machen/", "excerpt": "Alle Informationen zum 4. Spieltag der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Frauen.", "reading_time": 2, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "66421d845948650001ff6770", "uuid": "50a6d640-ec8a-400b-acb7-561dfded5f62", "title": "Folge deinen Teams auf handball.net und erlebe das Saisonfinale in jeder Liga!", "slug": "folge-deinen-teams-erlebe-saisonfinale-jede-liga-vorteile", "html": "<p>Die Suche nach dem perfekten Handball-Match war noch nie so einfach wie jetzt. Mit wenigen Klicks landest du auf handball.net bundesweit einen Treffer. Vom Amateurbereich bis zu den Profis erfährst du live das aktuelle Geschehen zu deinen Vereinen, Teams und Ligen.</p><h3 id=\"melde-dich-an-und-nutze-die-smarten-funktionen-von-handballnet\">Melde dich an und nutze die smarten Funktionen von handball.net!</h3><p>Langes Suchen und viele Klicks sind Vergangenheit. Auf handball.net kannst du deine <strong>Lieblings-Teams und -Ligen</strong> ganz einfach <strong>speichern</strong>. Dadurch sind sie immer direkt auf deiner Startseite abrufbar.</p><p>Handball.net-User können <strong>Push-Benachrichtigungen</strong> zu ihren Mannschaften aktivieren und erfahren so direkt, wenn ein Spiel startet. Außerdem wirst du sofort über das Endergebnis informiert.</p><p>Du kannst außerdem von den <strong>attraktiven Konditionen für die handball.net-Community</strong> profitieren. Registrierte Nutzer erhalten Rabatte auf Länderspieltickets des DHB und bekommen Vergünstigungen im DHB-Fanshop.</p>

<!--kg-card-begin: html-->

<a href=\"https://www.handball.net/registrieren?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><button style=\"background-color: #D13317; min-height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;\"><font color=\"#FFFFFF\" style=\"font-family:Poppins\"><b>Registriere dich jetzt und folge deinen Teams!</b></font></button></a>

<!--kg-card-end: html-->

", "comment_id": "66421d845948650001ff6770", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/05/handball.net_Registrieren_Header_1920x1080.jpg", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2024-05-13T16:02:44.000+02:00", "updated_at": "2024-05-16T16:30:00.000+02:00", "published_at": "2024-05-16T16:30:01.000+02:00", "custom_excerpt": "Finale in der 3. Liga und Jugendbundesliga, Aufstiegsrennen in der Regionalliga, Abstiegskampf in der Kreisliga!", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "authors": [ { "id": "1", "name": "handball.net", "slug": "handball-net", "profile_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/09/Icon_handball.net_rot.png", "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/handball-net/" } ], "tags": [ { "id": "613b3686e15597003ee690bf", "name": "Handball.net", "slug": "handball-net", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/handball-net/" }, { "id": "607ec816f3c1ef003bbbb8c3", "name": "#Top News", "slug": "top-news", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "609e2594541548003e944db3", "name": "#Aufmacher", "slug": "aufmacher", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607ef2cef3c1ef003bbbb918", "name": "#Verbände", "slug": "landesverbaende", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "primary_author": { "id": "1", "name": "handball.net", "slug": "handball-net", "profile_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/09/Icon_handball.net_rot.png", "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/handball-net/" }, "primary_tag": { "id": "613b3686e15597003ee690bf", "name": "Handball.net", "slug": "handball-net", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/handball-net/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/folge-deinen-teams-erlebe-saisonfinale-jede-liga-vorteile/", "excerpt": "Finale in der 3. Liga und Jugendbundesliga, Aufstiegsrennen in der Regionalliga, Abstiegskampf in der Kreisliga!", "reading_time": 1, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "6644bce601dcff00013d42c0", "uuid": "6f00e6fd-1910-4342-beae-03a8cc51406f", "title": "Mini-EM: Europameisterliche Atmosphäre an zwölf Standorten", "slug": "hvnb-mini-em-europameisterschaft-zwoelf-standorten", "html": "<p>Insgesamt 48 Teams traten an zwölf verschiedenen Standorten zur Vorrunde an. An allen Standorten sorgten Trikots in Nationalfarben, Flaggen und Nationalhymnen für eine europameisterliche Atmosphäre.</p><p>Bei der Mini-Europameisterschaft tauschen 24 weibliche sowie 24 männliche/gemischte Teams ihre gewohnten Vereinsfarben gegen Nationaltrikots und spielen den Spielplan der Men’s EHF EURO 2024 nach. Insgesamt 72 spannende Spiele wurden am vergangenen Wochenende ausgetragen. Alle Ergebnisse sind auf nuLiga einsehbar.</p><ul><li><a href=\"https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupsGroupingPage?leagueMatrixGrouping=Mini+EM+2024&championship=HVNB+Pokal+2023%2F24&league=153738&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noopener\">Ergebnisse MJD</a></li><li><a href=\"https://hvnb-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupsGroupingPage?leagueMatrixGrouping=Mini+EM+2024&championship=HVNB+Pokal+2023%2F24&league=153739&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noopener\">Ergebnisse WJD</a></li></ul><p>Die zwei bestplatzierten Mannschaften der Vorrundengruppen haben sich für die Hauptrunde qualifiziert. Diese wird am Sonntag, 2. Juni, an vier Standorten mit je sechs Teams ausgetragen.</p><h4 id=\"hauptrunde-mjd\"><strong>Hauptrunde MJD</strong></h4><p>Im männlichen/gemischten Bereich empfängt Rumänien (SG Börde Handball) als Gastgeber der Hauptrundengruppe I Frankreich (TSV Daverden) und Nordmazedonien (ATSV Habenhausen) aus Gruppe A, Ungarn (SSC Dodesheide) und Serbien (HSG Nordhorn) aus Gruppe C sowie den Erstplatzierten der eigenen Vorrundengruppe B Kroatien (Tuspo Weende). Gespielt wird ab 10:30 Uhr in Schellerten.</p><p>In der Hauptrundengruppe II reisen Norwegen (TV Hannover-Badenstedt), Polen (TVE Sehnde), die Niederlande (HSG Schwanewede/Neuenkirchen), Georgien (TuS Komet Arsten) sowie Griechenland (MTV Braunschweig) zum Sieger der Vorrundengruppe F Dänemark (HSG Schaumburg-Nord). Das erste Spiel wird um 10:00 Uhr in Waltringhausen angepfiffen.</p><figure class=\"kg-card kg-image-card\"><a href=\"https://www.handball.net/news/hero-des-monats-auszeichnung-ehrenamt-engagement-autohero?utm_source=handballnet_news&utm_medium=banner&utm_campaign=hero-des-monats\"><img src=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/11/231103_handballnet_DHB__Hero-des-Monats_Super-Leaderboard_970x90.png\" class=\"kg-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" width=\"970\" height=\"90\" srcset=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w600/2023/11/231103_handballnet_DHB__Hero-des-Monats_Super-Leaderboard_970x90.png 600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/11/231103_handballnet_DHB__Hero-des-Monats_Super-Leaderboard_970x90.png 970w\" sizes=\"(min-width: 720px) 720px\"></a></figure><h4 id=\"hauptrunde-wjd\"><strong>Hauptrunde WJD</strong></h4><p>Bei den Mädchen setzten sich in den Gruppen A bis C Frankreich, (SV Garßen-Celle), Deutschland (SG Germania List), Österreich (SFN Vechta), Rumänien (HSG Nordhorn), Serbien (SV Stöckheim) und Montenegro (HG ELM) durch. Die Hauptrundengruppe I wird ab 10:00 Uhr in der Sporthalle Sahlkamp bei der SG Germania List ausgetragen.</p><p>In der Hauptrundengruppe II empfangen die Niederlande (Buxtehuder SV) die Teams von Slowenien (JMSG Cappeln/Höltinghausen), Polen (TV Meppen), Schweden (JSG Fredenbeck-Stade) sowie Portugal (TSV Wietzendorf) und Griechenland (TV Hannover-Badenstedt). Der Spieltag in Buxtehude beginnt um 10:30 Uhr.</p><p>In Abweichung vom Original-Spielplan der Men’s EHF EURO 2024 qualifizieren sich nicht nur zwei, sondern vier Nationen pro Hauptrundengruppe für die K.O.-Phase der Mini-Europameisterschaft. Das Finalturnier, das mit dem Viertelfinale beginnt und bei dem alle Platzierungen ausgespielt werden, wird am Sonntag, den 16. Juni, im Sportzentrum Sehnde ausgetragen.</p><h4 id=\"deutsche-krebshilfe-als-pr%C3%A4ventionspartner-der-mini-em\"><strong>Deutsche Krebshilfe als Präventionspartner der Mini-EM</strong></h4><p>Ob alt oder jung, ob Profi oder Amateur: Handball ist immer verbunden mit einem starken Teamgeist und einer großen Leidenschaft für den Sport. Gleichzeitig hält Handball fit und gesund. Die Deutsche Krebshilfe und der Handballverband Niedersachsen-Bremen (HVNB) arbeiten deshalb zusammen: Gemeinsam wollen sie bei Nachwuchshandballerinnen und -handballern in Niedersachsen und Bremen die Leidenschaft für eine gesunde Lebensweise fördern. Aus diesem Grund wird die Deutsche Krebshilfe die Mini-EM unterstützen und unter anderem auf unseren EM-Trikots mit vertreten sein.</p><p><em>Foto: HVNB</em></p>", "comment_id": "6644bce601dcff00013d42c0", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/05/A7745593-CAA3-46E6-B84A-0F90BFD32D51.jpeg", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2024-05-15T15:47:18.000+02:00", "updated_at": "2024-05-16T14:14:11.000+02:00", "published_at": "2024-05-16T14:14:11.000+02:00", "custom_excerpt": "Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai 2024, wurde die Mini-Europameisterschaft des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen e.V. (HVNB) eingeläutet. ", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "authors": [ { "id": "619f5e700e26ff00482c4694", "name": "Handballverband Niedersachsen-Bremen", "slug": "hv-niedersachsen-bremen", "profile_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2022/08/HVNB_Logo_4c_ohneSubline_Favicon.jpg", "cover_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2022/08/Banner.jpg", "bio": null, "website": "https://www.hvnb-online.de/", "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/hv-niedersachsen-bremen/" } ], "tags": [ { "id": "630db542f708f0003d535d0c", "name": "HV Niedersachsen-Bremen", "slug": "hv-niedersachsen-bremen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/hv-niedersachsen-bremen/" }, { "id": "607fd5aff3c1ef003bbbb93d", "name": "HV Niedersachsen", "slug": "hv-niedersachsen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | Alle Informationen zum Handballverband Niedersachsen", "meta_description": "Hier sind alle Informationen zu den Vereinen, Spielplänen, Ergebnisse und Tabellen des Handballverbands Niedersachsen zu finden. Verfolge alle Spiele live!", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/hv-niedersachsen/" }, { "id": "60940d7f541548003e944a9a", "name": "#HV Niedersachsen", "slug": "verband-niedersachsen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "646b0f4556439600016503aa", "name": "#HV Niedersachsen-Bremen", "slug": "verband-niedersachsen-bremen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607fd4e3f3c1ef003bbbb92b", "name": "HV Bremen", "slug": "hv-bremen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | Alle Informationen zum Bremer Handballverband", "meta_description": "Hier sind alle Informationen zu den Vereinen, Spielplänen, Ergebnisse und Tabellen des Bremer Handballverbands zu finden. Verfolge alle Spiele live!", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/hv-bremen/" }, { "id": "60940d7f541548003e944a95", "name": "#HV Bremen", "slug": "verband-bremen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#4400ff", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607ef2cef3c1ef003bbbb918", "name": "#Verbände", "slug": "landesverbaende", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "659e833c74423f0001ed2d34", "name": "Mini EM", "slug": "mini-em", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/mini-em/" } ], "primary_author": { "id": "619f5e700e26ff00482c4694", "name": "Handballverband Niedersachsen-Bremen", "slug": "hv-niedersachsen-bremen", "profile_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2022/08/HVNB_Logo_4c_ohneSubline_Favicon.jpg", "cover_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2022/08/Banner.jpg", "bio": null, "website": "https://www.hvnb-online.de/", "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/hv-niedersachsen-bremen/" }, "primary_tag": { "id": "630db542f708f0003d535d0c", "name": "HV Niedersachsen-Bremen", "slug": "hv-niedersachsen-bremen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/hv-niedersachsen-bremen/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/hvnb-mini-em-europameisterschaft-zwoelf-standorten/", "excerpt": "Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai 2024, wurde die Mini-Europameisterschaft des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen e.V. (HVNB) eingeläutet. ", "reading_time": 2, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "66449e6401dcff00013d41fa", "uuid": "cebdcb55-d14a-456f-88bf-542cff369f08", "title": "3. Liga LIVE: Vorletzter Spieltag bei Männern und Frauen", "slug": "3-liga-live-stream-ticker-aufstiegsrunde-frauen-vorletzter-spieltag", "html": "<p>Bei den Männern steht in dieser Woche der vorletzte Spieltag an und es stehen noch Entscheidungen um Aufstieg sowie Abstieg aus. Bei den Frauen kann die erste Mannschaft an diesem Wochenende bereits den Aufstieg klar machen.</p><p>[BANNER pageId=1932691]</p><h3 id=\"handball-3-ligatopspiele\">Handball 3. Liga - Topspiele</h3><p>In der Aufstiegsrunde der 3. Liga Frauen steht der vierte Spieltag an. Der <a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16060/tabelle?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Tabellenletzte</a>, <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.2810-1596/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Rostocker HC</a>, hat dieses Wochenende spielfrei. Die <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.3651-1596/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">TSG 1846 Mainz-Bretzenheim</a> kann durch einen Sieg beim <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.705-1596/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">SV Grün-Weiß Schwerin</a> den Aufstieg bereits besiegeln. Sollte dies nicht gelingen müssen die Bretzenheimerinnen am letzten Spieltag von der Couch die Daumen drücken, da sie spielfrei haben. Im zweiten Spiel empfängt die <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.1923-1596/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">SG Schozach-Bottwartal</a> den <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.3645-1596/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Bergischen HC 06</a>, beide Mannschaften kämpfen um gute Ausgangslagen für den letzten Spieltag.</p><p>In der Staffel Nord-Ost empfängt die <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.354-1595/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">HSG Ostsee N/G</a> die <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.3522-1595/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">SG Hamburg-Nord</a>. Die Hamburger stehen seit letzter Woche bereits als Absteiger fest. Die Mannschaft von der Ostsee kann noch auf einen Platz des sicheren Klassenerhaltes hoffen. Nachdem die <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.3660-1595/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">MTV Großenheidorn</a> in der letzten Woche das Kellerduell gewann haben sie noch die Chance auf den Klassenerhalt. An diesem Wochenende treffen die in der Staffel Nord-West auf den Tabellenletzten, <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.2831-1595/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">LIT 1912 II</a>. In der Staffel Süd gastiert <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.3657-1595/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">HT München</a> bei <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.537-1595/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">HBW Balingen-Weilstetten II</a>. Als Tabellen 13. und 14 werden beide Mannschaften alles für den Sieg und die Chance auf den Klassenerhalt geben. <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.3662-1595/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen</a> und die <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sportradar.dhbdata.1893-1595/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">mHSG Friesenheim-Hochdorf II</a> treffen in der Staffel Süd-West aufeinander. Dadurch, dass es in der unteren Tabellenhälfte so eng ist, können beide Mannschaften noch den sicheren Klassenerhalt erreichen, sind aber auch noch in Gefahr abzusteigen. Und das obwohl Friesenheim aktuell auf dem elften Tabellenplatz steht und die Ratinger auf dem letzten.</p><figure class=\"kg-card kg-image-card\"><a href=\"https://live.handball.net/?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><img src=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/08/MicrosoftTeams-image--50-.png\" class=\"kg-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" width=\"728\" height=\"90\" srcset=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w600/2023/08/MicrosoftTeams-image--50-.png 600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/08/MicrosoftTeams-image--50-.png 728w\" sizes=\"(min-width: 720px) 720px\"></a></figure><h2 id=\"die-3-liga-m%C3%A4nner-im-exklusiven-livestream-im-handballnet-livecenter\">Die 3. Liga Männer im exklusiven Livestream im handball.net-Livecenter!</h2><h3 id=\"handball-3-liga-%E2%80%93-staffel-nord-ost\"><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16059/spielplan?phase=sportradar.dhbdata.16523&round=sportradar.dhbdata.16550&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">HANDBALL 3. LIGA – STAFFEL NORD-OST</a></h3><p><strong>Samstag, 18.05.2024<br>15:30 Uhr: </strong>TSV Burgdorf II vs. Füchse Berlin Reinickendorf II<br><strong>17:00 Uhr: </strong>SV Anhalt Bernburg vs. Oranienburger HC<br><strong>17:45 Uhr:</strong> HSG Eider Harde vs. Stralsunder HV <br><strong>18:00 Uhr: </strong>TSV Altenholz vs.<strong> </strong>SC Magdeburg II<br><strong>18:30 Uhr:</strong> HSG Ostsee N/G vs. SG Hamburg-Nord<br><strong>19:00 Uhr:</strong> HSV Insel Usedom e.V. vs. HC Burgenland<br><strong>19:00 Uhr:</strong> TSV Anderten vs. MTV Braunschweig</p><p><strong>Sonntag, 19.05.2024<br>16:00 Uhr: </strong>SC DHFK Leipzig II vs. HC Empor Rostock</p><p><strong>Mittwoch, 22.05.2024<br>16:00 Uhr: </strong>Füchse Berlin Reinickendorf II vs.<strong> </strong>SC DHFK Leipzig II</p>

<!--kg-card-begin: html-->

<a href=\"https://sportdeutschland.tv/videos/staffel-nord-ost?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><button style=\"background-color: #D13317; min-height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;\">

<font color=\"#FFFFFF\" style=\"font-family:Poppins\">

<b>Zu den Spielen der 3. Liga Staffel Nord-Ost</b>

</font>

</button>



<!--kg-card-end: html-->

<h3 id=\"handball-3-liga-%E2%80%93-staffel-nord-west\"><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16059/spielplan?phase=sportradar.dhbdata.16492&round=sportradar.dhbdata.16519&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">HANDBALL 3. LIGA – STAFFEL NORD-WEST</a></h3><p><strong>Freitag, 17.05.2024<br>20:00 Uhr:</strong> TV Emsdetten vs. OHV Aurich</p><p><strong>Samstag, 18.05.2024<br>17:00 Uhr:</strong> VfL Gummersbach II vs. Wilhelmshavener HV<br><strong>18:00 Uhr:</strong> Sportfreunde Söhre von 1947 vs. TSG A-H Bielefeld <br><strong>18:00 Uhr:</strong> Team HandbALL Lippe II vs. MT Melsungen II<br><strong>19:15 Uhr:</strong> TuS Spenge vs. SGSH Dragons<br><strong>19:30 Uhr: </strong>VfL Fredenbeck vs. GSV Eintracht Baunatal<br><strong>19:30 Uhr:</strong> Ahlener SG vs. HC Eintracht Hildesheim<br><strong>20:00 Uhr:</strong> LIT 1912 II vs. MTV Großenheidorn</p>

<!--kg-card-begin: html-->

<a href=\"https://sportdeutschland.tv/videos/staffel-nord-west?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><button style=\"background-color: #D13317; min-height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;\">

<font color=\"#FFFFFF\" style=\"font-family:Poppins\">

<b>Zu den Spielen der 3. Liga Staffel Nord-West</b>

</font>

</button>







<!--kg-card-end: html-->

<figure class=\"kg-card kg-image-card\"><a href=\"https://www.handball.net/news/dreher-um-die-welt?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><img src=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/05/Banner_Dreher-um-die-Welt_V02.jpg\" class=\"kg-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" width=\"728\" height=\"90\" srcset=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w600/2023/05/Banner_Dreher-um-die-Welt_V02.jpg 600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/05/Banner_Dreher-um-die-Welt_V02.jpg 728w\" sizes=\"(min-width: 720px) 720px\"></a></figure><h3 id=\"\"><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16059/spielplan?phase=sportradar.dhbdata.16585&round=sportradar.dhbdata.16612&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\"></a></h3><h3 id=\"handball-3-liga-%E2%80%93-staffel-s%C3%BCd\"><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16059/spielplan?phase=sportradar.dhbdata.16585&round=sportradar.dhbdata.16612&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">HANDBALL 3. LIGA – STAFFEL SÜD</a></h3><p><strong>Samstag, 18.05.2024<br>16:00 Uhr:</strong> HC Erlangen II vs. HC Oppenweiler/Backnang<br><strong>19:30 Uhr:</strong> HBW Balingen-Weilstetten II vs. HT München<br><strong>19:30 Uhr:</strong> Wölfe Würzburg vs. TGS Pforzheim<br><strong>19:30 Uhr:</strong> TSV Neuhausen/Filder 1898 vs. SG Leutershausen<br><strong>20:00 Uhr: </strong>TSB Heilbronn-Horkheim vs. VfL Waiblingen Handball<br><strong>20:00 Uhr: </strong>VfL Pfullingen vs. SV Salamander Kornwestheim<br><strong>20:00 Uhr: </strong>SG Pforzheim-Eutingen vs. HSG Konstanz</p>

<!--kg-card-begin: html-->

<a href=\"https://sportdeutschland.tv/videos/staffel-sued?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><button style=\"background-color: #D13317; min-height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;\">

<font color=\"#FFFFFF\" style=\"font-family:Poppins\">

<b>Zu den Spielen der 3. Liga Staffel Süd</b>

</font>

</button>



<!--kg-card-end: html-->

<h3 id=\"handball-3-liga-%E2%80%93-staffel-s%C3%BCd-west\"><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16059/spielplan?phase=sportradar.dhbdata.16554&round=sportradar.dhbdata.16581&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">HANDBALL 3. LIGA – STAFFEL SÜD-WEST</a></h3><p><strong>Samstag, 18.05.2024<br>18:00 Uhr: </strong>Bergische Panther<strong> </strong>vs. HSG Hanau<br><strong>18:00 Uhr:</strong> Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen vs. mHSG Friesenheim-Hochdorf II<br><strong>19:00 Uhr:</strong> TuS Ferndorf vs. TV Aldekerk 07<br><strong>19:00 Uhr:</strong> Longericher SC Köln vs. TV Homburg<br><strong>19:00 Uhr:</strong> HSG Krefeld Niederrhein vs. HG Saarlouis<br><strong>19:30 Uhr:</strong> HSG Rodgau Nieder-Roden vs. TuS 1882 Opladen<br><strong>19:30 Uhr: </strong>TSG Haßloch vs. HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II<br><strong>20:00 Uhr:</strong> TuS Dansenberg vs. TV Gelnhausen</p>

<!--kg-card-begin: html-->

<a href=\"https://sportdeutschland.tv/videos/staffel-sued-west?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><button style=\"background-color: #D13317; min-height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;\">

<font color=\"#FFFFFF\" style=\"font-family:Poppins\">

<b>Zu den Spielen der 3. Liga Staffel Süd-West</b>

</font>

</button>





<!--kg-card-end: html-->

<h3 id=\"die-3-liga-frauen-live-auf-handballnet\">DIE 3. LIGA FRAUEN LIVE AUF HANDBALL.NET!</h3><h3 id=\"handball-3-ligaaufstiegsrunde\"><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16060/spielplan?phase=sportradar.dhbdata.17215&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">HANDBALL 3. LIGA - AUFSTIEGSRUNDE</a></h3><p><strong>Samstag, 18.05.2024<br>16:30 Uhr:</strong> SV Grün-Weiß Schwerin vs. TSG 1846 Mainz-Bretzenheim<br><strong>20:00 Uhr:</strong> SG Schozach-Bottwartal vs. Bergischer HC 06</p>

<!--kg-card-begin: html-->

<a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16060/spielplan?phase=sportradar.dhbdata.17215&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><button style=\"background-color: #D13317; min-height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;\">

<font color=\"#FFFFFF\" style=\"font-family:Poppins\">

<b>Zu den Spielen der 3. Liga Aufstiegsrunde</b>

</font>

</button>





<!--kg-card-end: html-->

<h3 id=\"qualifikationsrunde-in-die-3-liga-202425\">QUALIFIKATIONSRUNDE IN DIE 3. LIGA 2024/25</h3><h3 id=\"gruppe-nord\"><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16060/spielplan?phase=sportradar.dhbdata.17139&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\">Gruppe Nord</a></h3><p><strong>Samstag, 18.05.2024<br>20:00 Uhr:</strong> Eintracht Hildesheim von 1861 vs. SV Altencelle</p><p><strong>Sonntag, 19.05.2024<br>16:00 Uhr:</strong> TSV Altenholz von 1948 vs. Berliner TSC</p><h3 id=\"gruppe-mitte\"><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16060/spielplan?phase=sportradar.dhbdata.17146&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\">Gruppe Mitte</a></h3><p><strong>Samstag, 18.05.2024<br>17:00 Uhr:</strong> HSG Weiterstadt/Braunshardt/Wordfelden vs. SC DJK Everswinkel</p><h3 id=\"gruppe-s%C3%BCd\"><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sportradar.dhbdata.16060/spielplan?phase=sportradar.dhbdata.17153&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\">Gruppe Süd</a></h3><p><strong>Samstag, 18.05.2024<br>17:30 Uhr: </strong>TG 88 Pforzheim vs. TSV Schwabmünchen</p><p><strong>Sonntag, 19.05.2024<br>16:00 Uhr:</strong> TSG Friesenheim vs. HC Schmiden/Oeffingen</p><h2 id=\"weitere-live-spiele-aus-der-welt-des-handballs\">WEITERE LIVE-SPIELE AUS DER WELT DES HANDBALLS:</h2><h3 id=\"die-liqui-moly-handball-bundesliga-hbl\">Die <a href=\"https://www.handball.net/ligen/sr.competition.149/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\">LIQUI MOLY HANDBALL-BUNDESLIGA (HBL)</a>:</h3><p>Bereits am Donnerstag, 16.05. um 19 Uhr kommt es zu einem Duell der besonderen Art. Der <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sr.competitor.3980-107903/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">THW Kiel</a> empfängt die <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sr.competitor.4004-107903/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Rhein-Neckar Löwen</a>. Die Löwen stehen mit einem aktuell <a href=\"https://www.handball.net/ligen/sr.competition.149/tabelle?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">elften Platz</a> hinter ihren Erwartungen zurück. Die Kieler konnten sich durch ein Wunder im Viertelfinal Rückspiel der Champions-League die Chance bewahren noch einen Titel in dieser Saison zu gewinnen. Bereits sechs Jahre liegt die letzte titellose Saison des THW zurück, das war 2018. Das Spiel läuft auf Dyn und ist genauso auch im <a href=\"https://www.handball.net/ligen/sr.competition.149/spielplan/spieltage/sr.season.107903.1.30/spiele/sr.sport_event.42307957?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">handball.net-Liveticker</a> zu verfolgen.</p><h3 id=\"die-2-handball-bundesliga\">Die <a href=\"https://www.handball.net/ligen/sr.competition.921/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">2. HANDBALL-BUNDESLIGA</a>:</h3><p>Die <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sr.competitor.5462-107905/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">SG BBM Bietigheim</a> kann am Sonntag als zweite Mannschaft, nach dem <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sr.competitor.6267-107905/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">1. VfL Potsdam</a>, den Aufstieg sicher machen. Sollten sie ihr Spiel gegen den bereits feststehenden Absteiger <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sr.competitor.4001-107905/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">EHV Aue</a> gewinnen, ist ihnen der <a href=\"https://www.handball.net/ligen/sr.competition.921/tabelle?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">zweite Platz</a> nicht mehr zu nehmen. Das Spiel wird am Sonntag, 19.05. um 17 Uhr angeworfen, und kann auf Dyn und im <a href=\"https://www.handball.net/ligen/sr.competition.921/spielplan/spieltage/sr.season.107905.1.32/spiele/sr.sport_event.42308625?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">handball.net-Liveticker</a> verfolgt werden. Sollte der <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sr.competitor.5441-107905/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">ASV Hamm-Westfalen</a> am Samstag, 18.05. um 18 Uhr gegen <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sr.competitor.5458-107905/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">TV 05/07 Hüttenberg</a> verlieren, haben die Bietigheimer den Aufstieg von der Couch erreicht. Auch dieses Spiel ist auf Dyn und im <a href=\"https://www.handball.net/ligen/sr.competition.921/spielplan/spieltage/sr.season.107905.1.32/spiele/sr.sport_event.42308617?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">handball.net-Liveticker</a> zu verfolgen.</p>", "comment_id": "66449e6401dcff00013d41fa", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/02/handball.net-LIVE-Header.jpg", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2024-05-15T13:37:08.000+02:00", "updated_at": "2024-05-16T15:54:21.000+02:00", "published_at": "2024-05-16T14:00:29.000+02:00", "custom_excerpt": "handball.net präsentiert euch jede Woche die Spiele der 3. Liga im Livestream und Liveticker. Alle Partien des Wochenendes - ein Spieltag voller Topspiele steht an!", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/news/3-liga-live-stream-ticker-aufstiegsrunde-frauen-vorletzter-spieltag", "authors": [ { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" } ], "tags": [ { "id": "61950d7ba8ab99003b494810", "name": "3. Liga", "slug": "3-liga-2", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | 3. Liga Männer und Frauen | Alle Informationen", "meta_description": "Jetzt bei handball.net alle Informationen rund um die 3. Liga direkt aufs Smartphone oder Laptop. Immer aktuelle Meldungen und Spieldaten.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/news/tags/3-liga", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/3-liga-2/" }, { "id": "64a57890ad16d30001199c14", "name": "#3.Liga", "slug": "hash-3-liga", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "60940c65541548003e944a84", "name": "3. Liga Männer", "slug": "3-liga-manner", "description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen und Fakten zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "feature_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2021/05/DHB_Logo_positiv_RGB-2.png", "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | 3. Liga Männer | Alle Informationen zur 3. Liga", "meta_description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/news/tags/3-liga", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/3-liga-manner/" }, { "id": "60940c65541548003e944a85", "name": "3. Liga Frauen", "slug": "3-liga-frauen", "description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen und Fakten zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "feature_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2021/05/DHB_Logo_positiv_RGB-3.png", "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | 3. Liga Frauen | Alle Informationen", "meta_description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/news/tags/3-liga", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/3-liga-frauen/" }, { "id": "607ec816f3c1ef003bbbb8c3", "name": "#Top News", "slug": "top-news", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "60cc7460a89816003bc3a830", "name": "Livestreams", "slug": "livestreams", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/livestreams/" }, { "id": "607fda94f3c1ef003bbbb976", "name": "#3. Liga", "slug": "3-liga", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64f5eaf9a33af800019c0690", "name": "Top News", "slug": "top-news-2", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/top-news-2/" }, { "id": "63849fc088f43c003d7375a4", "name": "SG Schozach-Bottwartal", "slug": "sg-schozach-bottwartal", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/sg-schozach-bottwartal/" }, { "id": "64edfcc55a3ede000166ce33", "name": "#SG Schozach-Bottwartal", "slug": "hash-sg-schozach-bottwartal", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64edfe2b5a3ede000166ce80", "name": "#Bergischer HC 06", "slug": "hash-bergischer-hc-06", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64edfe2b5a3ede000166ce7f", "name": "Bergischer HC 06", "slug": "bergischer-hc-06", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/bergischer-hc-06/" }, { "id": "64edfe2b5a3ede000166ce79", "name": "TSG 1846 Mainz-Bretzenheim", "slug": "tsg-1846-mainz-bretzenheim", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/tsg-1846-mainz-bretzenheim/" }, { "id": "64edfe2b5a3ede000166ce7a", "name": "#TSG 1846 Mainz-Bretzenheim", "slug": "hash-tsg-1846-mainz-bretzenheim", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64edf9895a3ede000166cdab", "name": "SV Grün-Weiß Schwerin", "slug": "sv-grun-weiss-schwerin", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/sv-grun-weiss-schwerin/" }, { "id": "64edf9895a3ede000166cdac", "name": "#SV Grün-Weiß Schwerin", "slug": "hash-sv-grun-weiss-schwerin", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "62e77793e9a14a003d29e008", "name": "HSG Ostsee", "slug": "hsg-ostsee", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/hsg-ostsee/" }, { "id": "64006bb379495a003d9308d7", "name": "#HSG Ostsee", "slug": "hash-hsg-ostsee", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "65c384d714723f0001dfcbe1", "name": "SG Hamburg-Nord", "slug": "sg-hamburg-nord", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/sg-hamburg-nord/" }, { "id": "64e8a01e5a3ede000166ca1a", "name": "#SG Hamburg-Nord", "slug": "hash-sg-hamburg-nord", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "647a08aebf92b0000115ebfb", "name": "MTV Großenheidorn", "slug": "mtv-grossenheidorn", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/mtv-grossenheidorn/" }, { "id": "647a08aebf92b0000115ebfc", "name": "#MTV Großenheidorn", "slug": "hash-mtv-grossenheidorn", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64faf8d61fc2820001eb836e", "name": "#LIT II", "slug": "hash-lit-ii", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64edfbbe5a3ede000166ce0e", "name": "LIT Tribe 1912", "slug": "lit-tribe-1912", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/lit-tribe-1912/" }, { "id": "64e74b975a3ede000166c891", "name": "#LIT 1912", "slug": "hash-lit-1912", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "645d0e1fe237760001e6fe56", "name": "HT München", "slug": "ht-munchen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/ht-munchen/" }, { "id": "645d0e1fe237760001e6fe57", "name": "#HT München", "slug": "hash-ht-munchen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64f71eb12890f20001a04093", "name": "HBW Balingen-Weilstetten II", "slug": "hbw-balingen-weilstetten-ii", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/hbw-balingen-weilstetten-ii/" }, { "id": "64e8a1315a3ede000166ca86", "name": "#HBW Balingen-Weilstetten II", "slug": "hash-hbw-balingen-weilstetten-ii", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "63ff49ae79495a003d9307a3", "name": "interaktiv. Handball", "slug": "interaktiv-handball", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/interaktiv-handball/" }, { "id": "64e8a2615a3ede000166cada", "name": "#Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen", "slug": "hash-interaktiv-handball-dusseldorf-ratingen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "66290dcabd145e0001f7f5e7", "name": "mHSG Friesenheim-Hochdorf", "slug": "mhsg-friesenheim-hochdorf", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/mhsg-friesenheim-hochdorf/" }, { "id": "64e8a2615a3ede000166cad5", "name": "#mHSG Friesenheim-Hochdorf II", "slug": "hash-mhsg-friesenheim-hochdorf-ii", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "primary_author": { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" }, "primary_tag": { "id": "61950d7ba8ab99003b494810", "name": "3. Liga", "slug": "3-liga-2", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | 3. Liga Männer und Frauen | Alle Informationen", "meta_description": "Jetzt bei handball.net alle Informationen rund um die 3. Liga direkt aufs Smartphone oder Laptop. Immer aktuelle Meldungen und Spieldaten.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/news/tags/3-liga", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/3-liga-2/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/3-liga-live-stream-ticker-aufstiegsrunde-frauen-vorletzter-spieltag/", "excerpt": "handball.net präsentiert euch jede Woche die Spiele der 3. Liga im Livestream und Liveticker. Alle Partien des Wochenendes - ein Spieltag voller Topspiele steht an!", "reading_time": 4, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "Handball 3. Liga LIVE - Vorletzter Spieltag im TV & Livestream", "meta_description": "Wo läuft Handball 3. Liga im TV, Livestream oder Ticker? Alle Infos zur 3. Liga Männer und Frauen auf handball.net | Ergebnisse, Tabelle, Spielplan, News", "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "6645bbea01dcff00013d432c", "uuid": "bcf4f977-61f6-41a8-8906-0acae34c4f50", "title": "Meldeschluss für Saison 2024/25", "slug": "meldeschluss-fur-saison-2024-25-dhb", "html": "<p>Am Mittwoch, 15. Mai, endete die Meldefrist für die Teilnahme an der Saison 2024/25 in der 3. Liga der Männer und Frauen. Alle Vereine der aktuellen 3. Liga Frauen und Männer, die eine potenzielle Chance auf den Klassenverbleib haben, haben form- und fristgerecht gemeldet. Dies gilt ebenfalls für die potenziellen Auf- und Absteiger der Oberligabereiche und der 2. Handball-Bundesligen. </p><p>Sofern aufgrund der Meldezahlen Runden um den Klassenverbleib in der 3. Liga Männer und Frauen notwendig sein sollten, klärt dies die Spielleitende Stelle der 3. Liga mit den betroffenen Vereinen. Der dafür vorgesehene Modus ist bereits in den Durchführungsbestimmungen zur Saison 2023/24 festgelegt worden. </p><p>In der Saison 2024/25 spielt die 3. Liga Männer mit 64 Mannschaften in vier Staffeln, die 3. Liga Frauen mit 36 Mannschaften in drei Staffeln. <br><br><strong>Frauen</strong><br><br>In der Qualifikation:<br>TSV Schwabmünchen, HC Schmiden/Oeffingen, Turngemeinde Pforzheim 1888, TSV Altenholz von 1948, HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden, HC Burgenland, Eintracht Hildesheim von 1861, SV Altencelle, Berliner Turn- und Sportclub, TSG Friesenheim, SC DJK Everswinkel, TB Wülfrath 1891</p><p>Aktuelle Vereine:<br>1. FC Köln 01/07 Handball, 1. FSV Mainz 05, Bergischer HC 06, Buxtehuder SV, BV Borussia 09 Dortmund, Frankfurter Handball Club, Handball Sportmanagement Allensbach/SV Allensbach, HC Erlangen, HSG Bensheim/Auerbach, HSG Blomberg-Lippe, HSG Rodgau Nieder-Roden, HSG St.Leon/Reilingen, HSG Stuttgart / Metzingen, HSG Würm-Mitte, LIT TRIBE 1912, Pfeffersport, PSV Recklinghausen, Rostocker Handball Club, SC Markranstädt, SG Kappelwindeck/Steinbach, SG Schozach-Bottwartal, SV Grün-Weiß Schwerin, SV Henstedt-Ulzburg, Thüringer Handball Club, TSG 1846 Mainz-Bretzenheim, TSV Bayer 04 Leverkusen, TSV Haunstetten, TSV Wolfschlugen, TuS Jöllenbeck, TV Aldekerk 07, TV Badenstedt von 1891 (Team: TV Hannover-Badenstedt) VfL Oldenburg</p><p>Absteiger HBF:<br>Handballclub Damen Gröbenzell, HSG Freiburg, SG 09 Kirchhof, TSG Ketsch, TSV Nord Harrislee, TuS Lintfort 45/87, VfL Waiblingen Handball<br><br><br><strong>Männer</strong></p><p>Aktuelle Vereine:<br>Ahlener Sportgemeinschaft '93, Bergische Panther, Füchse Berlin Reinickendorf, GSV Eintracht Baunatal, HBW Handball Balingen-Weilstetten 2000, HC Burgenland, HC Eintracht Hildesheim, HC Empor Rostock, HC Erlangen, HC Oppenweiler/Backnang, HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, HLZ Friesenheim-Hochdorf, HSG Eider Harde, HSG Hanau, HSG Konstanz Handball, HSG Krefeld Niederrhein, HSG OSTSEE N/G, HSG Rodgau Nieder-Roden, HT München, interaktiv.handball Düsseldorf/Ratingen, LIT 1912, Longericher Sport Club 1926, MT Melsungen von 1861, MTV Braunschweig, MTV Großenheidorn von 1908, OHV Aurich, Oranienburger Handball Club, Rhein-Neckar Löwen, Saase3Leutershausen Handball, SC \"Saargold\" Saarlouis-Lisdorf , SC DHfK Leipzig II, SC Magdeburg II, SG Hamburg-Nord, SG Pforzheim – Eutingen, SGSH DRAGONS, Sportfreunde Söhre von 1947, Sportverein Anhalt Bernburg, Stralsunder HV, SV Salamander Kornwestheim, Team Handball Lippe II, TSB Heilbronn-Horkheim Handball , TSG A-H Bielefeld, TSV Altenholz, TSV Anderten, TSV Burgdorf II, TSV Neuhausen/Filder, Turn- und Sportgemeinde Haßloch, TuS 04 KL-Dansenberg, TuS 82 Opladen, TuS Ferndorf, TuS Fürstenfeldbruck, TuS Spenge , TV 1878 Homburg, TV Aldekerk 07, TV Emsdetten, TV Gelnhausen, VfL Gummersbach II, VfL Pfullingen, Wilhelmshavener Handballverein, Wölfe Würzburg<br></p><p>Aufsteiger OL:<br>Turngemeinde Landshut von 1861, HG Oftersheim/Schwetzingen, Turnverein Gut Heil 1907 Sandweier, DHK Flensborg, ESG Gensungen/Felsberg, HSG Bieberau/Modau, TSG Münster, TV Kirchzell 1908, SV 04 Plauen-Oberlosa, ATSV Habenhausen, Northeimer Handball-Club, TV Bissendorf-Holte, LHC Cottbus, VTV Mundenheim 1883, VfL Eintracht Hagen 1863, VfL Gladbeck 1921, TV Korschenbroich 1900</p><p>Absteiger HBL:<br>Erzgebirgischer Handballverein Aue, Handball Sport Verein Hamburg, TuS Vinnhorst</p>", "comment_id": "6645bbea01dcff00013d432c", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/05/Fallbackbild_3-Liga.jpg", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2024-05-16T09:55:22.000+02:00", "updated_at": "2024-05-16T13:23:00.000+02:00", "published_at": "2024-05-16T10:30:27.000+02:00", "custom_excerpt": "3. Liga Männer und Frauen: Vereine signalisieren form- und fristgerecht Interesse ", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "authors": [ { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" } ], "tags": [ { "id": "61950d7ba8ab99003b494810", "name": "3. Liga", "slug": "3-liga-2", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | 3. Liga Männer und Frauen | Alle Informationen", "meta_description": "Jetzt bei handball.net alle Informationen rund um die 3. Liga direkt aufs Smartphone oder Laptop. Immer aktuelle Meldungen und Spieldaten.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/news/tags/3-liga", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/3-liga-2/" }, { "id": "60940c65541548003e944a84", "name": "3. Liga Männer", "slug": "3-liga-manner", "description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen und Fakten zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "feature_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2021/05/DHB_Logo_positiv_RGB-2.png", "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | 3. Liga Männer | Alle Informationen zur 3. Liga", "meta_description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/news/tags/3-liga", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/3-liga-manner/" }, { "id": "60940c65541548003e944a85", "name": "3. Liga Frauen", "slug": "3-liga-frauen", "description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen und Fakten zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "feature_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2021/05/DHB_Logo_positiv_RGB-3.png", "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | 3. Liga Frauen | Alle Informationen", "meta_description": "Auf handball.net gibt es alle Informationen rund um die dritte Liga. Jeden Spieltag werden Zahlen zu den Ligen veröffentlicht sowie Vor- und Nachberichte.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/news/tags/3-liga", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/3-liga-frauen/" }, { "id": "64216f4d43818d003dd42550", "name": "DHB", "slug": "dhb", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/dhb/" }, { "id": "607ef2cef3c1ef003bbbb918", "name": "#Verbände", "slug": "landesverbaende", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607fe6faf3c1ef003bbbb98c", "name": "#DHB", "slug": "verband-dhb", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#4400ff", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64a57890ad16d30001199c14", "name": "#3.Liga", "slug": "hash-3-liga", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607fda94f3c1ef003bbbb976", "name": "#3. Liga", "slug": "3-liga", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "primary_author": { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" }, "primary_tag": { "id": "61950d7ba8ab99003b494810", "name": "3. Liga", "slug": "3-liga-2", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | 3. Liga Männer und Frauen | Alle Informationen", "meta_description": "Jetzt bei handball.net alle Informationen rund um die 3. Liga direkt aufs Smartphone oder Laptop. Immer aktuelle Meldungen und Spieldaten.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/news/tags/3-liga", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/3-liga-2/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/meldeschluss-fur-saison-2024-25-dhb/", "excerpt": "3. Liga Männer und Frauen: Vereine signalisieren form- und fristgerecht Interesse ", "reading_time": 2, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "Meldeschluss für Saison 2024/25 ", "meta_description": "3. Liga Männer und Frauen: Vereine signalisieren form- und fristgerecht Interesse ", "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "6645b86d01dcff00013d430e", "uuid": "59dfeeab-a613-4b87-9098-9e5dcdbb1d47", "title": "Flensburg gibt Champions-League-Rennen nicht verloren", "slug": "bundesliga-hbl-flensburg-handewitt-hamburg-sieg-champions-league-rennen", "html": "<p>Die Gastgeber waren bei ihrem ersten Auftritt nach der Verweigerung ihrer neuen Lizenz chancenlos und mussten durch das Debakel ihre sechste Heimniederlage quittieren. HSV-Trainer Torsten Jansen wollte die Ungewissheit um die Erstliga-Zukunft der Hanseaten nicht als Grund für eine schwache Leistung seiner Mannschaft gelten lassen. \"Wir sind im Wartestand und können nicht beeinflussen, was geschehen wird, deswegen schauen wir auch nur auf uns\", sagte der Coach im Dyn-Interview.</p><p>[BANNER pageId=1932690]</p><p>Flensburg erspielte sich zehn Tage vor seinem Auftritt bei der European-League-Endrunde an gleicher Stelle seinen achten Saisonerfolg in einer fremden Halle jedoch in absolut souveräner Manier. Nach Hamburgs einziger Führung im gesamten Spielverlauf nach den Anfangsminuten (4:3) zog die Mannschaft des dänischen SG-Trainers Nicolej Krickau davon und baute sich ein komfortables Polster. Angesichts eines Rückstands von sieben Treffern war der HSV praktisch schon zur Pause geschlagen und konnte nach dem Seitenwechsel keine nennenswerte Schadensbegrenzung mehr betreiben.</p><p>Nationalmannschafts-Kapitän Johannes Golla war mit acht Treffern erfolgreichster Gäste-Werfer. \"Ich freue mich immer, wenn ich meinen Teil zu einem Sieg beitragen kann, aber es war insgesamt ein gelungenes Auswärtsspiel von uns\", resümierte Golla zufrieden, monierte aber dennoch auch einen Schlendrian in der Defensive: \"Wir lassen es hinten zu oft schleifen, weil wie vorne fast immer treffen.\" Bei den in der Schlussphase eingebrochenen Gastgebern verbuchte Zoran Ilic mit sechs Toren die beste Ausbeute.</p><p><em>Text: SID | Foto: IMAGO / Dreisicht</em></p>", "comment_id": "6645b86d01dcff00013d430e", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/05/imago1045215531h.jpg", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2024-05-16T09:40:29.000+02:00", "updated_at": "2024-05-16T09:51:59.000+02:00", "published_at": "2024-05-16T09:51:59.000+02:00", "custom_excerpt": "Durch einen ungefährdeten 41:30 (18:11)-Erfolg im Nachholspiel beim krisengebeutelten Nordrivalen HSV Hamburg verkürzte der Ex-Meister seinen Rückstand auf den Tabellenzweiten Füchse Berlin vor den letzten drei Spielrunden auf nur noch vier Punkte.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "authors": [ { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" } ], "tags": [ { "id": "6087e25911e777003bd571b1", "name": "HBL", "slug": "hbl", "description": "Die Handballbundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Handball. Auf handball.net finden Sie aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten aus der HBL.", "feature_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2021/05/HBL-Logo.png", "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | Handball-Bundesliga | Alle Informationen und Ergebnisse", "meta_description": "Die Handballbundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Handball. Auf handball.net finden Sie aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten aus der HBL.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/ligen/sr.competition.149/spielplan", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/hbl/" }, { "id": "60940fe0541548003e944ad0", "name": "#HBL", "slug": "verband-liqui-moly-handball-bl", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#4400ff", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "609409b8541548003e944a01", "name": "SG Flensburg-Handewitt", "slug": "sg-flensburg-handewitt", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/sg-flensburg-handewitt/" }, { "id": "609409b8541548003e944a02", "name": "#SG Flensburg-Handewitt", "slug": "verein-sg-flensburg-handewitt", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#00ff08", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "619b68fba8ab99003b494aee", "name": "HSV Hamburg", "slug": "hsv-hamburg", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/hsv-hamburg/" }, { "id": "619f43440e26ff00482c4621", "name": "#HSV Hamburg", "slug": "hash-hsv-hamburg", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "primary_author": { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" }, "primary_tag": { "id": "6087e25911e777003bd571b1", "name": "HBL", "slug": "hbl", "description": "Die Handballbundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Handball. Auf handball.net finden Sie aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten aus der HBL.", "feature_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2021/05/HBL-Logo.png", "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | Handball-Bundesliga | Alle Informationen und Ergebnisse", "meta_description": "Die Handballbundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Handball. Auf handball.net finden Sie aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten aus der HBL.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/ligen/sr.competition.149/spielplan", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/hbl/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/bundesliga-hbl-flensburg-handewitt-hamburg-sieg-champions-league-rennen/", "excerpt": "Durch einen ungefährdeten 41:30 (18:11)-Erfolg im Nachholspiel beim krisengebeutelten Nordrivalen HSV Hamburg verkürzte der Ex-Meister seinen Rückstand auf den Tabellenzweiten Füchse Berlin vor den letzten drei Spielrunden auf nur noch vier Punkte.", "reading_time": 1, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "HBL: Flensburg gibt Champions-League Rennen nicht verloren", "meta_description": null, "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "66446e9dd3d0c00001e2674d", "uuid": "33849369-4bd8-4600-a004-5e4c02778d8e", "title": "Spannung pur: Die Halbfinalpartien des SO-TECH Cups 2024 stehen fest", "slug": "so-tech-cup-2024-halbfinal-auslosung", "html": "<p>Die Vorfreude auf den SO-TECH Cup 2024, der am 24. und 25. August in der <a href=\"https://www.handball.net/news/so-tech-cup-2024-alles-ueber-die-owl-arena?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">OWL-Arena</a> in Halle (Westfalen) stattfindet, wächst. Die Auslosung der Halbfinalpartien verspricht packende Spiele und hochklassigen Handball. Fans können sich auf zwei aufregende Begegnungen freuen, die am 24. August ausgetragen werden.</p><p>[BANNER pageId=1841620]</p><h3 id=\"hbc-nantes-vs-thw-kiel-%E2%80%93-1300-uhr\">HBC Nantes vs. THW Kiel – 13:00 Uhr</h3><p>Das zweite Halbfinale bringt zwei europäische Schwergewichte des Handballs gegeneinander: HBC Nantes und <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sr.competitor.3980-107903/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">THW Kiel</a>. Der französische Vertreter HBC Nantes hat sich in den letzten Jahren als feste Größe im internationalen Handball etabliert und wird mit seinem schnellen und kreativen Spielstil alles daran setzen, den deutschen Rekordmeister THW Kiel zu besiegen. Die Kieler, bekannt für ihre starke Abwehr und effizienten Angriffe, werden sich jedoch nicht kampflos geschlagen geben und ihre ganze Erfahrung und Klasse in die Waagschale werfen. Das Spiel mit dem Nachwuchswelthandballer des Jahres, <a href=\"https://www.handball.net/news/so-tech-cup-2024-nachwuchshandballer-elias-ellefsen-a-skipagotu?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Elias Ellefsen á Skipagøtu</a>, kannst du im <a href=\"https://www.handball.net/wettbewerbe/sportradar.dhbdata.16466/spielplan/spieltage/sportradar.dhbdata.17161/spiele/sportradar.dhbdata.79457?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">handball.net-Liveticker</a> verfolgen.</p><h3 id=\"f%C3%BCchse-berlin-vs-telekom-veszpr%C3%A9m-kc-%E2%80%93-1600-uhr\">Füchse Berlin vs. Telekom Veszprém KC – 16:00 Uhr</h3><p>Im ersten Halbfinale treffen die <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sr.competitor.5453-107903/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Füchse Berlin</a> auf den ungarischen Spitzenklub Telekom Veszprém KC. Die Füchse Berlin, angeführt von keinem Geringeren als dem frisch gekürten Welthandballer des Jahres, <a href=\"https://www.handball.net/news/so-tech-cup-2024-welthandballer-mathias-gidsel?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Mathias Gidsel</a>, wollen nach der Saisonvorbereitung ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Mit ihrem dynamischen Spielstil und einer starken Teamleistung werden sie alles daransetzen, das Finale zu erreichen. Doch Telekom Veszprém KC ist ein Gegner von höchstem Kaliber, bekannt für seine taktische Raffinesse und seinen erfahrenen Spielern. Dieses Duell verspricht Spannung bis zur letzten Sekunde und im <a href=\"https://www.handball.net/wettbewerbe/sportradar.dhbdata.16466/spielplan/spieltage/sportradar.dhbdata.17161/spiele/sportradar.dhbdata.79456?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Liveticker</a> auf handball.net könnt ihr es verfolgen.</p><figure class=\"kg-card kg-image-card\"><a href=\"https://www.handball.net/newsletter?utm_source=handballnet_news&utm_medium=banner&utm_campaign=handballnet-newsletter\"><img src=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2024/02/Banner_Newsletter_728x90.png\" class=\"kg-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" width=\"728\" height=\"90\" srcset=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w600/2024/02/Banner_Newsletter_728x90.png 600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2024/02/Banner_Newsletter_728x90.png 728w\" sizes=\"(min-width: 720px) 720px\"></a></figure><h3 id=\"finaltag-am-25082024\">Finaltag am 25.08.2024</h3><p>Am 25. August folgt der große Finaltag, an dem die Sieger der Halbfinalpartien im <a href=\"https://www.handball.net/wettbewerbe/sportradar.dhbdata.16466/spielplan/spieltage/sportradar.dhbdata.17163/spiele/sportradar.dhbdata.79459?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Finale</a> um 15:30 Uhr aufeinandertreffen und um den begehrten ersten Platz im SO-TECH Cup kämpfen werden. Vor dem großen Finale findet auch um 12:30 Uhr das <a href=\"https://www.handball.net/wettbewerbe/sportradar.dhbdata.16466/spielplan?season=2024&round=sportradar.dhbdata.17162&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Spiel um Platz drei</a> statt, in dem die Verlierer der Halbfinals um eine Medaille kämpfen werden.</p><p>Verpasse nicht die Gelegenheit, Handball der Extraklasse live zu erleben! Sicher dir jetzt deine <a href=\"https://www.owl-arena.de/tickets-events/show/event/sotech-cup-1/?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">Tickets</a> und sei dabei, wenn die besten Teams Europas um den SO-TECH Cup 2024 kämpfen!</p><p><em>Foto: IMAGO/PanoramiC</em></p>", "comment_id": "66446e9dd3d0c00001e2674d", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/05/SO-TECH-Cup.jpg", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2024-05-15T10:13:17.000+02:00", "updated_at": "2024-05-15T16:25:23.000+02:00", "published_at": "2024-05-15T16:25:24.000+02:00", "custom_excerpt": "Am 24. und 25. August 2024 findet der SO-TECH Cup in der OWL-Arena in Halle (Westfalen) statt. Nun stehen die Halbfinalpartien fest. Die Füchse Berlin spielen gegen Telekom Veszprém und HBC Nantes trifft auf den THW Kiel.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "authors": [ { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" } ], "tags": [ { "id": "640f28757141dc003d158e33", "name": "SO-TECH Cup", "slug": "so-tech-cup", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/so-tech-cup/" }, { "id": "645cc0fae237760001e6fca7", "name": "#SO-TECH Cup", "slug": "hash-so-tech-cup", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "6087e25911e777003bd571b1", "name": "HBL", "slug": "hbl", "description": "Die Handballbundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Handball. Auf handball.net finden Sie aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten aus der HBL.", "feature_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2021/05/HBL-Logo.png", "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | Handball-Bundesliga | Alle Informationen und Ergebnisse", "meta_description": "Die Handballbundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Handball. Auf handball.net finden Sie aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten aus der HBL.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/ligen/sr.competition.149/spielplan", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/hbl/" }, { "id": "60940fe0541548003e944ad0", "name": "#HBL", "slug": "verband-liqui-moly-handball-bl", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#4400ff", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "609409b8541548003e9449ff", "name": "THW Kiel", "slug": "thw-kiel", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/thw-kiel/" }, { "id": "609409b8541548003e944a00", "name": "#THW Kiel", "slug": "verein-thw-kiel", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#00ff08", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "60940a57541548003e944a1e", "name": "Füchse Berlin", "slug": "fuchse-berlin", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/fuchse-berlin/" }, { "id": "60940a57541548003e944a1f", "name": "#Füchse Berlin", "slug": "verein-fuechse-berlin", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#00ff08", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607ec816f3c1ef003bbbb8c3", "name": "#Top News", "slug": "top-news", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607fd674f3c1ef003bbbb94d", "name": "#Bundesligen", "slug": "bundesligen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "primary_author": { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" }, "primary_tag": { "id": "640f28757141dc003d158e33", "name": "SO-TECH Cup", "slug": "so-tech-cup", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/so-tech-cup/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/so-tech-cup-2024-halbfinal-auslosung/", "excerpt": "Am 24. und 25. August 2024 findet der SO-TECH Cup in der OWL-Arena in Halle (Westfalen) statt. Nun stehen die Halbfinalpartien fest. Die Füchse Berlin spielen gegen Telekom Veszprém und HBC Nantes trifft auf den THW Kiel.", "reading_time": 2, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "664339735948650001ff6839", "uuid": "6266e0ae-5288-4b88-b77e-06b506eac537", "title": "Wir suchen Dich: Offene Stellen beim Deutschen Handballbund e.V.", "slug": "deutscher-handball-bund-dhb-jobs-crm-management-pflicht-praktikum-marketing-freie-mitarbeit-redaktion", "html": "<p><em>Arbeiten beim Deutschen Handballbund. Dem größten Handballverband der Welt. Wir sind das Dach für alle Handballerinnen und Handballer. Für Fans, Trainer*innen, Schi</em>edsrichter<em>*innen, Teams, Vereine und viele mehr. Deine Arbeit spüren alle, die die Sportart täglich leben und Handball zu Handball machen.</em></p><p>Handball ist nahbar, respektvoll, bewegend und zukunftsweisend. Im Sinne unseres Markenkerns <strong>WIR MACHEN STARK</strong> wollen wir die Relevanz unserer Sportart erhöhen und gleichzeitig Mitarbeiter/innen stark machen.</p><h2 id=\"mitarbeiterin-crm-management\"><strong>M</strong>itarbeiter*in CRM-Management</h2><p>Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht der Deutsche Handballbund e.V. ein/e Mitarbeiter*in im CRM-Management (m/w/d)!</p><h3 id=\"dein-profil\">Dein Profil </h3><p>Du hast ein Studium oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich Wirtschaftsinformatik, Marketing, Kommunikationswissenschaften oder Medienwissenschaften absolviert und bestenfalls schon Erfahrungen im Bereich CRM und Schnittstellenmanagement sowie in der Analyse von Kundendaten gesammelt. Dabei sind Kenntnisse im Umgang mit MS-Dynamics 365 wünschenswert. Du verfügst über eine selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise. Zusätzlich solltest du eine IT-Affinität und Interesse an Sport, insbesondere am Handball, mitbringen. </p><h3 id=\"deine-aufgaben\">Deine Aufgaben</h3><p>Deine Hauptaufgaben umfassen die technische Weiterentwicklung und Koordination der internen Nutzung des CRM-Systems, die Steuerung und Kontrolle des externen CRM-Dienstleisters, den Aufbau des DHB-Datenpools im CRM-System sowie die Sicherstellung von Datenqualität und -management (Input, Output). Du bist verantwortlich für die Segmentierung von Personengruppen für zielgerichtete Marketing- & Vertriebsmaßnahmen, den Aufbau eines Expertenwissens im Bereich Datenschutz gemäß DSGVO-Richtlinien und die Funktion als Schnittstelle zwischen IT und Digital Marketing. Außerdem fungierst du als Sparringspartner für alle Abteilungen bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen und unterstützt bei der Erstellung und fortlaufenden Verbesserung der CRM-Strategie inklusive Zieldefinitionen. Zudem erstellst du regelmäßige Reportings/Analysen unter Berücksichtigung der relevanten KPIs.</p><h3 id=\"der-dhb-bietet-dir\">Der DHB bietet Dir</h3><p>Als Teil des Teams erwarten dich vielfältige, abwechslungsreiche und eigenständige Aufgaben im Umfeld eines attraktiven Sportverbandes. Wir bieten flexible Arbeitszeiten, Mobile Working, flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und ein modernes Arbeitsklima mit bedingungslosem Teamspirit. Darüber hinaus bieten wir verschiedene Corporate Benefits, darunter Freikarten und Sonderkonditionen für Sportevents sowie Jobradleasing. Du hast außerdem die Möglichkeit zur Teilnahme an persönlichen und fachlichen Weiterbildungsmaßnahmen, um deine Fähigkeiten kontinuierlich auszubauen und weiterzuentwickeln.</p><p>Für alle weiteren Infos und zur Bewerbung geht es hier entlang: </p>

<!--kg-card-begin: html-->

<a href=\"https://dhbv2prod-cmscorestack-dhbv2prodcmscorecontentb65-11cpqdtat54qz.s3.eu-central-1.amazonaws.com/fileadmin/redaktion/DHB-live-/Seitenbaum/02_Verband/Jobs/Stellenausschreibungen/240306_MA_CRM_Management.pdf?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><button style=\"background-color: #D13317; min-height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;\"><font color=\"#FFFFFF\" style=\"font-family:Poppins\"><b>ZUR STELLENAUSSCHREIBUNG MITARBEITER*IN CRM-MANAGEMENT (m/w/d)</b></font></button></a>

<!--kg-card-end: html-->

<h2 id=\"pflichtpraktikum-marketing\">Pflichtpraktikum Marketing</h2><p>Zum 01.09.2024 sucht der Deutsche Handballbund e.V. ein/e Pflichtpraktikant*in im Bereich Marketing (m/w/d)!</p><h3 id=\"dein-profil-1\">Dein Profil </h3><p>Du studierst im Bereich Betriebswirtschaft, Sportökonomie, Marketing, Kommunikation oder ähnliches und in deinem Studium ist ein Pflichtpraktikum von drei bis sechs Monaten vorgegeben. Du bist Teamfähig, innovativ, ein Organisationstalent und verfügst über eine selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise. Zusätzlich solltest du ein Interesse am Sport, insbesondere am Handball, mitbringen. </p><h3 id=\"deine-aufgaben-1\">Deine Aufgaben</h3><p>Du wirst den Bereich Marketing konzeptionell, administrativ und organisatorisch unterstützen. Bei der Umsetzung von analogen und digitalen Marketingmaßnahmen wirst du tatkräftig Mitwirken, unteranderem im Bereich Social Media und Content Marketing. Im Bereich der Organisation von Länderspielen und anderen Handball-Events wirst du unterstützend arbeiten. Eigenständige Projektbetreuung und -koordination spielen eine wichtige Rolle während deines Praktikums.</p><h3 id=\"der-dhb-bietet-dir-1\">Der DHB bietet Dir</h3><p>Im Team erwarten dich abwechslungsreiche Aufgaben im Umfeld des DHB und der Handball-Nationalmannschaften. Wir bieten eine vergütete Stelle bei flexiblen Arbeitszeiten, Mobile Working, flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und ein modernes Arbeitsklima mit bedingungslosem Teamspirit. Während deines Praktikums im Bereich Marketing hast du die Möglichkeit, Länderspiele vor Ort mitzuerleben und den Ablauf hinter den Kulissen kennenzulernen.</p><p>Alle weiteren Infos und zur Bewerbung geht es hier entlang: </p>

<!--kg-card-begin: html-->

<a href=\"https://dhbv2prod-cmscorestack-dhbv2prodcmscorecontentb65-11cpqdtat54qz.s3.eu-central-1.amazonaws.com/fileadmin/redaktion/DHB-live-/Seitenbaum/02_Verband/Jobs/Stellenausschreibungen/Marketing.pdf?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><button style=\"background-color: #D13317; min-height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;\"><font color=\"#FFFFFF\" style=\"font-family:Poppins\"><b>ZUR STELLENAUSSCHREIBUNG PFLICHTPRAKTIKANT*IN MARKETING (m/w/d)</b></font></button></a>

<!--kg-card-end: html-->

<h2 id=\"freier-mitarbeiterin-redaktion\">Freie/r Mitarbeiter*in Redaktion</h2><p>Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht der Deutsche Handballbund e.V. ein/e freie/r Mitarbeiter*in im Bereich Redaktion (m/w/d)!</p><h3 id=\"dein-profil-2\">Dein Profil </h3><p>Du hast sehr gute Social Media-Kenntnisse und ein Gespür für aktuelle Trends. Am Verfassen von Testen und Postings in einem sicheren Schreibstil hast du Spaß und schon erste Erfahrungen im Bereich Journalismus und/oder Social Media gesammelt. Du bringst eine strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise, hohe Kommunikationskompetenz mit sowie eine hohe Sportaffinität, besonders im Handball, mit. In Grafikprogrammen wie Photoshop und bestenfalls auch in Videoschnittprogrammen besitzt du bereits Vorkenntnisse.</p><h3 id=\"deine-aufgaben-2\">Deine Aufgaben</h3><p>Recherche, Vorbereitung, Produktion und Distribution von Contentformaten wie Newsbeiträge und Social Media-Postings für die <a href=\"https://www.dhb.de/?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">DHB</a>- und <a href=\"https://www.handball.net/?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">handball.net</a>-Kanäle. Du wirst Aufgaben im Community-Management auf den Social Media-Kanälen des DHB und von handball.net übernehmen. Das Kommunikationsteam wirst du bei Länderspielen und anderen Handball-Events tatkräftig unterstützen. </p>

<!--kg-card-begin: html-->

<a href=\"https://dhbv2prod-cmscorestack-dhbv2prodcmscorecontentb65-11cpqdtat54qz.s3.eu-central-1.amazonaws.com/fileadmin/redaktion/DHB-live-/Seitenbaum/02_Verband/Jobs/Stellenausschreibungen/2024_Stellenausschreibung_Freie_Mitarbeit.pdf?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><button style=\"background-color: #D13317; min-height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;\"><font color=\"#FFFFFF\" style=\"font-family:Poppins\"><b>ZUR STELLENAUSSCHREIBUNG FREIE/R MITARBEITER*IN REDAKTION (m/w/d)</b></font></button></a>

<!--kg-card-end: html-->

<p>Weitere spannende Jobs beim Deutschen Handballbund (DHB) findest du hier:</p>

<!--kg-card-begin: html-->

<a href=\"https://www.dhb.de/de/verband/jobs/?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><button style=\"background-color: #D13317; min-height: 40px; width: 100%; margin-bottom: 5px;\"><font color=\"#FFFFFF\" style=\"font-family:Poppins\"><b>DHB-JOBS</b></font></button></a>

<!--kg-card-end: html-->

", "comment_id": "664339735948650001ff6839", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/05/Handball-net_Header-Ausschreibungen.jpg", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2024-05-14T12:14:11.000+02:00", "updated_at": "2024-05-17T10:28:14.000+02:00", "published_at": "2024-05-15T16:24:01.000+02:00", "custom_excerpt": "Der DHB sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich CRM und Unterstützung für handball.net. Zum 01.09.2024 sucht der DHB im Bereich Marketing eine/n Pflichtpraktikant*in (m/w/d). Bewirb Dich jetzt!", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "authors": [ { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" } ], "tags": [ { "id": "65280dde38f42000011c5118", "name": "Jobs", "slug": "jobs", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/jobs/" }, { "id": "64216f4d43818d003dd42550", "name": "DHB", "slug": "dhb", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/dhb/" }, { "id": "607fe6faf3c1ef003bbbb98c", "name": "#DHB", "slug": "verband-dhb", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#4400ff", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "613b3686e15597003ee690bf", "name": "Handball.net", "slug": "handball-net", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/handball-net/" }, { "id": "607ec816f3c1ef003bbbb8c3", "name": "#Top News", "slug": "top-news", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "64f5eaf9a33af800019c0690", "name": "Top News", "slug": "top-news-2", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/top-news-2/" } ], "primary_author": { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" }, "primary_tag": { "id": "65280dde38f42000011c5118", "name": "Jobs", "slug": "jobs", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/jobs/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/deutscher-handball-bund-dhb-jobs-crm-management-pflicht-praktikum-marketing-freie-mitarbeit-redaktion/", "excerpt": "Der DHB sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich CRM und Unterstützung für handball.net. Zum 01.09.2024 sucht der DHB im Bereich Marketing eine/n Pflichtpraktikant*in (m/w/d). Bewirb Dich jetzt!", "reading_time": 3, "access": true, "comments": false, "og_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/05/Handball-net_Header-Stellenausschreibungen-Sportjobs-Handball-Karriere.jpg", "og_title": "Handball Jobs: Offene Stellen beim Deutschen Handballbund (DHB)", "og_description": "Offene Sportjobs beim Deutschen Handballbund (DHB): Mitarbeiter*in CRM-Management, Pflichtpraktikum Marketing, Freie/r Mitarbeiter*in Redaktion etc. ", "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "Handball Jobs: Offene Stellen beim Deutschen Handballbund (DHB)", "meta_description": "Offene Sportjobs beim Deutschen Handballbund (DHB): Mitarbeiter*in CRM-Management, Pflichtpraktikum Marketing, Freie/r Mitarbeiter*in Redaktion etc. ", "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "6644bc3201dcff00013d42b3", "uuid": "6c569d57-dded-4a77-9183-fc255d6fb5d4", "title": "Premiere für Deiters/Stumpfe in China", "slug": "premiere-fur-deiters-stumpfe-in-china-dhb", "html": "<p>In wenigen Wochen werden nicht nur die Beachhandball-Nationalmannschaften der Frauen und Männer die weite Reise nach China antreten – erstmals wird mit Bjarne Deiters und Jesper Stumpfe ein Beach-Schiedsrichtergespann des Deutschen Handballbundes bei einer Weltmeisterschaft vertreten sein. </p><p>Seit 2013 sind die beiden Niedersachsen an Deutschlands Stränden unterwegs und stiegen 2015 in den DHB-Beach-Schiedsrichterkader. Der erste internationale Einsatz stand bereits 2016 in den Büchern. Über die Jahre folgten Einsätze bei den EHF EBT Finals, mehrere Nominierungen für Europameisterschaften und der Jugend und Erwachsenen. Eine besondere Bedeutung haben auch die European Games 2023 in Wroclaw, denn hier leiteten beide das Finale der Frauen. Jesper Stumpfe und Bjarne Deiters sind somit seit Jahren nicht nur an Deutschlands Stränden feste Größen, sie sind durch konstant gute Leistungen zu einem Dauerbrenner bei Turnieren in ganz Europa geworden. </p><p>„Es ist eine riesige Ehre für uns, an einer WM teilzunehmen. Damit geht ein großer Traum in Erfüllung. Es belohnt die Arbeit der vergangenen Jahre und wir freuen uns sehr auf das Turnier mit des besten Beachhandballmannschaften der Welt“, beschreiben Jesper und Bjarne ihre Gefühlslage vor dem bislang größten Turnier ihrer Karriere als Beach-Schiedsrichter. </p><p>„Das Top Gespann des Deutschen Beachhandballs hat sich diese Nominierung völlig zu Recht verdient“, so Doreen Männich, DHB-Beachschiedsrichterwartin. „Wir sind sehr stolz auf Jesper und Bjarne. Es zeigt, dass wir im Deutschen Schiedsrichterwesen des Beachhandballs, auf einem sehr guten Weg sind und wir uns national wie auch international immer besser etablieren, denn mittlerweile stellen wir mit Deutschland bereits drei Gespanne in Europa.“ </p><p>Durch die Teilnahme von Deiters/Stumpfe ist Deutschland erstmals bei einer Beachhandball WM sowohl mit beiden Nationalteams als auch einem Schiedsrichtergespann vertreten. </p>", "comment_id": "6644bc3201dcff00013d42b3", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/05/SR_Beach.png", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2024-05-15T15:44:18.000+02:00", "updated_at": "2024-05-15T15:48:31.000+02:00", "published_at": "2024-05-15T15:48:31.000+02:00", "custom_excerpt": "Deutsche Beach-Schiedsrichter erstmals bei einer Weltmeisterschaft im Einsatz", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "authors": [ { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" } ], "tags": [ { "id": "619515dea8ab99003b49483f", "name": "Schiedsrichter", "slug": "schiedsrichter", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/schiedsrichter/" }, { "id": "64f5eaf9a33af800019c0690", "name": "Top News", "slug": "top-news-2", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/top-news-2/" }, { "id": "62b0167b8b68a3003da0aa93", "name": "Beachhandball", "slug": "beachhandball", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/beachhandball/" }, { "id": "64216f4d43818d003dd42550", "name": "DHB", "slug": "dhb", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/dhb/" }, { "id": "60a79c16541548003e944fa5", "name": "IHF", "slug": "ihf", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#4400ff", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/ihf/" }, { "id": "646cce6b9c71b1000143de12", "name": "#Beachhandball", "slug": "hash-beachhandball", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607fe6faf3c1ef003bbbb98c", "name": "#DHB", "slug": "verband-dhb", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#4400ff", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607ef0b2f3c1ef003bbbb8fa", "name": "#Nationalteams", "slug": "nationalteams", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "659e8f6d74423f0001ed2dc6", "name": "#GER", "slug": "hash-ger", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "60a79c22541548003e944fa7", "name": "#IHF", "slug": "verband-ihf", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#4400ff", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607ec816f3c1ef003bbbb8c3", "name": "#Top News", "slug": "top-news", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "primary_author": { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" }, "primary_tag": { "id": "619515dea8ab99003b49483f", "name": "Schiedsrichter", "slug": "schiedsrichter", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/schiedsrichter/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/premiere-fur-deiters-stumpfe-in-china-dhb/", "excerpt": "Deutsche Beach-Schiedsrichter erstmals bei einer Weltmeisterschaft im Einsatz", "reading_time": 1, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "Premiere für Deiters/Stumpfe in China", "meta_description": "Deutsche Beach-Schiedsrichter erstmals bei einer Weltmeisterschaft im Einsatz", "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "6644a5e301dcff00013d423c", "uuid": "9f077195-61bf-4973-8654-e1daa1954d87", "title": "UPDATE: TVB Stuttgart verkündet Nominierung von Undav für die Fußball EM 2024", "slug": "bundesliga-hbl-tvb-stuttgart-nominierung-dfb-spieler-deniz-undav-europameisterschaft-em-2024", "html": "<p>In einer außergewöhnlichen Ankündigung hat der Handball-Bundesligist <a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sr.competitor.6272-107903/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">TVB Stuttgart</a> bekanntgeben, dass Deniz Undav als Spieler für die Fußball-Europameisterschaft 2024 nominiert wurde. Der TVB veröffentlichte ein Video auf Instagram, in dem Nationalspieler Kai Häfner die Nominierung von Undav verkündete.</p>

<!--kg-card-begin: html-->

<blockquote class=\"instagram-media\" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=\"https://www.instagram.com/reel/C6_I7KQrTXE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading\" data-instgrm-version=\"14\" style=\" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);\"><div style=\"padding:16px;\"> <a href=\"https://www.instagram.com/reel/C6_I7KQrTXE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading\" style=\" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;\" target=\"_blank\"> <div style=\" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;\"> <div style=\"background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;\"></div> <div style=\"display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;\"> <div style=\" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;\"></div> <div style=\" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;\"></div></div></div><div style=\"padding: 19% 0;\"></div> <div style=\"display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;\"><svg width=\"50px\" height=\"50px\" viewBox=\"0 0 60 60\" version=\"1.1\" xmlns=\"https://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"https://www.w3.org/1999/xlink\"><g stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\"><g transform=\"translate(-511.000000, -20.000000)\" fill=\"#000000\"><g><path d=\"M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631\"></path></g></g></g></svg></div><div style=\"padding-top: 8px;\"> <div style=\" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;\">Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an</div></div><div style=\"padding: 12.5% 0;\"></div> <div style=\"display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;\"><div> <div style=\"background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);\"></div> <div style=\"background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;\"></div> <div style=\"background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);\"></div></div><div style=\"margin-left: 8px;\"> <div style=\" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;\"></div> <div style=\" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)\"></div></div><div style=\"margin-left: auto;\"> <div style=\" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);\"></div> <div style=\" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);\"></div> <div style=\" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);\"></div></div></div> <div style=\"display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;\"> <div style=\" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;\"></div> <div style=\" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;\"></div></div></a><p style=\" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;\"><a href=\"https://www.instagram.com/reel/C6_I7KQrTXE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading\" style=\" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;\" target=\"_blank\">Ein Beitrag geteilt von TVB Stuttgart (@tvbstuttgart)</a></p></div></blockquote> <script async src=\"//www.instagram.com/embed.js\"></script>

<!--kg-card-end: html-->

<p>Die Nominierung von Deniz Undav stellt nicht nur einen Meilenstein in seiner persönlichen Karriere dar, sondern auch etwas Außergewöhnliches für den TVB Stuttgart. Aktuell werden die Spieler für die Fußball Heim-EM Stück für Stück durch Promis, Influencer oder z.B. auf einer Brötchentüte preisgegeben. Und nun durfte mit dem TVB Stuttgart auch ein Handballverein aus der <a href=\"https://www.handball.net/ligen/sr.competition.149/spielplanhttps://www.handball.net/ligen/sr.competition.149/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\">HBL</a> eine Spielernominierung bekanntgeben.</p><p>Für den Angreifer Deniz Undav, der aktuell eine herausragende Saison beim VfB Stuttgart spielt, wird es das erste große internationale Turnier in der A-Nationalmannschaft Fußball sein. </p><p><em><strong>UPDATE:</strong> Auch wenn die PR-Aktion von Kai Häfner und dem </em><a href=\"https://www.handball.net/mannschaften/sr.competitor.6272-107903/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\"><em>TVB Stuttgart</em></a><em> aus der </em><a href=\"https://www.handball.net/ligen/sr.competition.149/spielplan?ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\" rel=\"noreferrer\"><em>Handball-Bundesliga (HBL)</em></a><em> nicht die offizielle Nominierung von Deniz Undav durch den DFB war, so entpuppte sie sich dennoch im Nachhinein als richtig. </em></p><p><em>Foto: IMAGO / Ulmer/Teamfoto</em></p><p></p>", "comment_id": "6644a5e301dcff00013d423c", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/05/imago1043224915h.jpg", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2024-05-15T14:09:07.000+02:00", "updated_at": "2024-05-16T09:25:20.000+02:00", "published_at": "2024-05-15T15:01:23.000+02:00", "custom_excerpt": "Der TVB Stuttgart durfte bekanntgeben, dass Deniz Undav, Spieler vom VfB Stuttgart, für die Fußball Europameisterschaft 2024 in Deutschland nominiert ist.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "authors": [ { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" } ], "tags": [ { "id": "60940b14541548003e944a4e", "name": "TVB Stuttgart", "slug": "tvb-stuttgart", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/tvb-stuttgart/" }, { "id": "60940b14541548003e944a4f", "name": "#TVB Stuttgart", "slug": "verein-tvb-stuttgart", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#00ff08", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "6087e25911e777003bd571b1", "name": "HBL", "slug": "hbl", "description": "Die Handballbundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Handball. Auf handball.net finden Sie aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten aus der HBL.", "feature_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2021/05/HBL-Logo.png", "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "handball.net | Handball-Bundesliga | Alle Informationen und Ergebnisse", "meta_description": "Die Handballbundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Handball. Auf handball.net finden Sie aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten aus der HBL.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": "https://www.handball.net/ligen/sr.competition.149/spielplan", "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/hbl/" }, { "id": "60940fe0541548003e944ad0", "name": "#HBL", "slug": "verband-liqui-moly-handball-bl", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#4400ff", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607fd674f3c1ef003bbbb94d", "name": "#Bundesligen", "slug": "bundesligen", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "607ec816f3c1ef003bbbb8c3", "name": "#Top News", "slug": "top-news", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "primary_author": { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" }, "primary_tag": { "id": "60940b14541548003e944a4e", "name": "TVB Stuttgart", "slug": "tvb-stuttgart", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/tvb-stuttgart/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/bundesliga-hbl-tvb-stuttgart-nominierung-dfb-spieler-deniz-undav-europameisterschaft-em-2024/", "excerpt": "Der TVB Stuttgart durfte bekanntgeben, dass Deniz Undav, Spieler vom VfB Stuttgart, für die Fußball Europameisterschaft 2024 in Deutschland nominiert ist.", "reading_time": 1, "access": true, "comments": false, "og_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2024/05/deniz-undav-tvb-stuttgart-fu-ball-em-2024-nominierung.jpg", "og_title": "DFB Kader EM 2024: TVB Stuttgart verkündet Nominierung von Undav", "og_description": "DFB Kader EM 2024: Handball Bundesligist TVB Stuttgart verkündet die Nominierung von Deniz Undav (VfB Stuttgart) für die Fußball Europameisterschaft 2024 in Deutschland.", "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": "DFB Kader EM 2024: TVB Stuttgart verkündet Nominierung von Undav", "meta_description": "DFB Kader EM 2024: Handball Bundesligist TVB Stuttgart verkündet die Nominierung von Deniz Undav (VfB Stuttgart) für die Fußball Europameisterschaft 2024 in Deutschland.", "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null } ]