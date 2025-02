HV Schleswig-Holstein | Do., 27.2.25

Tag des Handballs mit HC Treia/Jübek & get in touch

Am Samstag, 12.04.2025, veranstalten der HC Treia Jübek und "get in touch", der Förderverein Jugendhandball der SG Flensburg-Handewitt und der Region Schleswig, in Zusammenarbeit mit dem HVSH einen Tag des Handballs in Silberstedt.