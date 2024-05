1. ALLGEMEINES, GELTUNGSBEREICH

Gegenstand dieser Bedingungen ist die Nutzung der Informationen, Dienste und Daten, welche der Deutsche Handballbund e.V. (nachfolgend "DHB"), Strobelallee 56, 44319 Dortmund, unter der Domäne handball.net und damit verbundenen mobilen Angeboten (im Folgenden „handball.net“ genannt) im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten zur Verfügung stellt.

2. LEISTUNGSUMFANG

Der DHB stellt unter handball.net Informationen, Dienste und Daten rund um das Thema Handball kostenlos bereit. Ein wesentlicher Teil des Service-Angebots beruht auf den Spielansetzungs-, Ergebnis- und Spielberichtsdaten, die von den Spieldatenanbietern "Handball4all", "nuLiga" und "Sportradar" bereitgestellt werden. Handball.net ist das mit Unterstützung des DHB, seiner Verbände und Ligen betriebene zentrale Handballportal für den Bereich des Profi- und Amateurhandballs.

Der DHB wird sich bemühen, die auf handball.net bereitgestellten Informationen, Dienste und Daten möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können jedoch Beeinträchtigungen der Dienste nicht ausgeschlossen werden. Ein Anspruch auf die Verfügbarkeit der Dienste und Daten gegen den DHB besteht nicht.

Der DHB behält sich das Recht vor, die auf handball.net bereitgestellten Daten, Informationen und Dienste im Ganzen jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern, zu ergänzen oder zu entfernen bzw. einzustellen. Der DHB ist nicht verpflichtet, ein bestimmtes Angebot vorzuhalten. Ebenso kann der Nutzer jederzeit ohne Angabe von Gründen sein Nutzungsverhältnis beenden.

Der Nutzer kann sein handball.net-Profil und die damit beim DHB gespeicherten Zugangsdaten und alle zu diesem Profil gespeicherten Inhalte löschen lassen, indem er die Löschung unter Angabe seines Benutzernamens sowie seiner registrierten E-Mail-Adresse hier beauftragt oder in seinem Profil selbst durchführt. Inhalte, insbesondere öffentliche Wortbeiträge und Kommentare, erstellte Fanticker sowie Bilder und Videos zu Spielen, sind von der Löschung nicht betroffen.

3. REGISTRIERUNG

Für die Nutzung verschiedener Produktfeatures (insb. der Favoritenspeicherung, Einstellung von Push-Nachrichten und die Erstellung eines Fantickers) ist eine Registrierung eines handball.net-Profils notwendig. Dafür sind eine E-Mail-Adresse, ein Profilname, Vorname, Nachname sowie ein Passwort anzugeben. Der Nutzer erhält im Rahmen der Registrierung an die angegebene E-Mail-Adresse eine E-Mail mit der Bitte um Bestätigung. Nach der Bestätigung ist die Registrierung des handball.net-Profil abgeschlossen.

4. PFLICHTEN UND OBLIEGENHEITEN DES NUTZERS

Der Nutzer verpflichtet sich, sich an die ethischen und generell akzeptierten Regeln des Zusammenwirkens im Internet zu halten. In handball.net ist ein offenes, freundschaftliches und respektvolles Diskussionsklima erwünscht.

Beleidigungen, rassistische Äußerungen, Verunglimpfungen haben in handball.net und speziell im Fanticker keinen Platz. Einträge, die nicht im Sinne des Fair Play und damit des Profi- und Amateurhandballs sind, können blockiert und/oder gelöscht werden.

Der Service unter handball.net darf nicht missbräuchlich genutzt werden, insbesondere - dürfen keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten übermittelt oder eingestellt werden und es darf nicht auf solche Informationen hingewiesen werden. Dazu zählen vor allem Informationen, die im Sinne der §§ 130, 130a und 131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB pornografisch sind, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen, oder das Ansehen des DHB, seiner LV und der Ligen schädigen können. Die Bestimmungen des Jugendmedienstaatsvertrages und des Jugendschutzgesetzes sind zu beachten.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass durch die Inanspruchnahme einzelner Funktionalitäten und insbesondere durch die Einstellung des Fantickers keinerlei Beeinträchtigungen für den DHB, andere Anbieter oder sonstige Dritte entstehen.

Es sind die nationalen und internationalen Urheber- und Marken-, Patent-, Namens- und Kennzeichenrechte sowie sonstigen gewerblichen Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu beachten.

Der DHB behält sich vor, Beiträge, die mit dem ursprünglichen Beitrag thematisch in keinem Zusammenhang stehen oder die gegen die dem Nutzer gemäß der obigen Ziffern obliegenden Pflichten verstoßen, zu löschen.

Bei wiederholten oder schwerwiegenden Pflichtverletzungen ist der DHB berechtigt, den Nutzer dauerhaft von der Teilnahme an handball.net auszuschließen.

Der Nutzer ist für alle über seine Zugangskennung verbreiteten Inhalte selbst verantwortlich. Eine generelle Überwachung oder Überprüfung dieser Inhalte durch den DHB findet nicht statt.

Der Nutzer räumt dem DHB das nicht ausschließliche, zeitlich unbeschränkte, weltweite, inhaltlich und nach Abrufmengen unbegrenzte, unwiderrufliche, übertragbare und unterlizenzierbare Recht ein, die vom Nutzer eingestellten Inhalte vollständig oder in Auszügen zum Zwecke der Veröffentlichung oder Bewerbung von handball.net zu nutzen. Angebote und Dienste in diesem Zusammenhang können auch von Kooperationspartnern auf handball.net erbracht werden. Dieses Recht zur Nutzung der eingestellten Inhalte erstreckt sich auch auf die Veröffentlichung der eingestellten Inhalte auf anderen Portalen des DHB, seiner LV und der Ligen. Hierdurch soll z.B. ermöglicht werden, dass Berichte, Fotos und Videos zu Spielen z.B. auch auf den Internetseiten der beteiligten Vereine oder Verbände veröffentlicht werden können.

Eine Nutzung von handball.net zu gewerblichen Zwecken ist dem Nutzer untersagt.

5. HAFTUNG

Der DHB übernimmt keine Garantie dafür, dass die auf den Webseiten handball.net bereitgestellten Informationen vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Dies gilt auch für alle Webseiten, auf die diese Webseite per Link direkt oder indirekt verweist. Der DHB hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte von Seiten, die mit einem solchen Link erreicht werden. Der DHB behält sich das Recht vor, vom Nutzer bereitgestellte Inhalte zu löschen oder die Veröffentlichung zu verweigern.

6. FANTICKER

Diese Nutzungsbedingungen ("Bedingungen") regeln den Zugang sowie die Nutzung des Fantickers (“Dienste“) und jeglichen Informationen, Texten, Grafiken, Fotos oder anderen Materialien, die hochgeladen, heruntergeladen oder auf den Diensten angezeigt werden (im allgemeinen als "Inhalt" bezeichnet). Der Zugriff auf und die Nutzung der Dienste setzt das Einverständnis und die Einhaltung dieser Bedingungen voraus. Mit dem Zugriff oder der Nutzung der Dienste wird das Einverständnis mit diesen Bedingungen erklärt.

Grundbedingungen

Der Nutzer ist verantwortlich für die Nutzung des Dienstes, für jeden Inhalt, den der Nutzer mit diesem Dienst veröffentlicht und allen Konsequenzen daraus. Der Inhalt, den der Nutzer veröffentlicht, kann von jedem anderen Nutzer des Dienstes und durch Drittanbieter Software und Websites gesehen werden. Jeder sollte nur Inhalte anbieten, die er unter diesen Bedingungen bedenkenlos mit anderen teilen kann.

Was auf dem Fanticker mitgeteilt wird, kann von jedem Nutzer in der ganzen Welt angesehen werden.

Der Fanticker kann nur dann angewandt werden, wenn der Nutzer einen verbindlichen Vertrag mit handball.net abgeschlossen hat und nicht nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland oder anderer Staaten vom Erhalt von Dienstleistungen ausgeschlossen ist. Der Nutzer kann den Fanticker nur in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen, sowie allen entsprechenden lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen, Vorschriften und Verordnungen benutzen.

Die angebotenen Services von handball.net werden kontinuierlich weiterentwickelt. Demzufolge können sich Form und/oder Inhalt der Services ohne vorherige Ankündigung ändern. handball.net behält sich vor, die Bereitstellung der Services (oder sonstige Funktionen innerhalb der Services) zeitbeschränkt oder permanent für einzelne und/oder alle Nutzer ohne Angabe von Gründen oder vorherige Ankündigung abzubrechen.

handball.net behält sich außerdem das Recht vor, Einschränkungen der Verwendung und Lagerung nach billigem Ermessen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorzuschreiben.

Die Services können Werbeanzeigen beinhalten, die auf den Inhalt sowie auf die durch die Services gestellten Anfragen und andere Informationen abgezielt sein können. Die Art und das Ausmaß der Werbung in den Services sind nicht beschränkt. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass handball.net und seine Drittanbieter und Partnern befugt sind, Werbung auf den Services oder in Verbindung mit der Anzeige von Inhalten oder Informationen auf den Services anzubieten.

Inhalt der Services

Jeder Inhalt, ob allgemein veröffentlicht oder privat übertragen, ist die alleinige Verantwortung des Erstellers des Inhalts. handball.net wird nicht alle auf den Diensten eingetragene Inhalte überwachen und kann deshalb keine Verantwortung für den Inhalt übernehmen. Die Nutzung oder das Vertrauen auf Inhalte oder Materialien auf den Diensten besteht auf eigene Gefahr.

handball.net kann die Vollständigkeit, Wahrhaftigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit jeglicher Mitteilungen, sowie den allgemeinen Inhalt auf den Diensten nicht befürworten, unterstützen, repräsentieren oder garantieren. handball.net unterstützt keine in den Diensten geäußerten Meinungen. handball.net ist unter keinen Umständen für Inhalte jeder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, etwaige Fehler und/oder Auslassungen im Inhalt, sowie alle, durch die Verwendung von eingetragenen, per Email geschickten oder anderweitig durch die Dienste zur Verfügung gestellten oder übertragenen Inhalte entstandenen Verluste oder Schäden, verantwortlich.

Die Rechte des Nutzers

Der Nutzer behält die Rechte auf alle, von ihm in den Diensten eingetragenen oder angezeigten Inhalte. Durch die Übermittlung, Veröffentlichung und/oder Anzeige von Inhalten in den Diensten räumt der Nutzer handball.net das nicht-exklusive, gebührenfreie, unwiderrufliche und weltweite Recht ein (einschließlich dem Recht auf Erteilung von Unterlizenzen), diese Inhalte in sämtlichen, jetzt bekannten oder später entwickelten Medien oder Vertriebsmethoden zu benutzen, zu kopieren, zu vervielfältigen, zu verarbeiten, anzupassen, zu verändern, zu veröffentlichen und zu übertragen.

Diese Lizenz bzw. dieses Recht autorisiert handball.net dazu, Inhalte des Nutzers im Rest der Welt verfügbar zu machen und andere das selbe tun zu lassen.

Im Hinblick auf die Lizenz bzw. dieses Recht gewährt der Nutzer handball.net gleichfalls unwiderruflich das Recht, alle Inhalte an Gesellschaften, Organisationen sowie Personen, die mit handball.net für die Syndikalisierung, Versendung, Verbreitung oder Veröffentlichung dieser Inhalte in anderen Medien und Services gemäß der handball.net Geschäftsbedingungen verbunden sind, weiterzugeben.

handball.net ermöglicht Partnern mit den Inhalten des Nutzers zu interagieren.

Die Nutzung aller durch den Nutzer beigetragenen, hochgeladenen, übertragenen oder anderweitig zur Verfügung gestellten Inhalte durch handball.net oder durch andere Unternehmen, Organisationen oder sonstige Partner von handball.net, ist ohne Anspruch auf Entschädigung für den besagten Inhalt gestattet.

Um die Übertragung, Verbreitung und/oder Anzeige von Inhalten über Computer-Netzwerke und diversen Medien zu ermöglichen, darf handball.net gegebenenfalls Inhalte modifizieren und/oder solche Änderungen vornehmen, die notwendig sind, um Inhalte an die Erfordernisse und Beschränkungen solcher Netzwerken, Geräte, Dienste oder Medien anzupassen.

Der Nutzer ist selbst für die Nutzung der Dienste und für die Inhalte, sowie für alle sich daraus ergebenden Konsequenzen verantwortlich, d.h. der Nutzer trägt auch die Verantwortung für die Nutzung seiner Inhalte durch andere Nutzer und dritte Parteien, die ein Partnerschaftsverhältnis mit handball.net haben. Der Nutzer stimmt der Übertragung von eigenen Inhalten durch unsere Partner zu. Der Nutzer kann dann haftbar gehalten werden, wenn er keine Befugnis vorweisen kann, bestimmte Inhalte vorzulegen.

handball.net bietet eine persönliche, weltweite, gebührenfreie, einseitig durch handball.net widerrufbare, zeitweilige nicht übertragbare und nicht exklusive Lizenz zur Nutzung der Software, die als Bestandteil der Services dem Nutzer zur Verfügung steht. Ausschließlicher Zweck dieser Lizenz ist die Unterhaltung des Nutzers durch den Zugang und Nutzung der Services gemäß den hierin genannten Bedingungen.

Einschränkungen der Inhalte und Nutzung der Dienste

handball.net behält sich das Recht vor (ist aber nicht dazu verpflichtet), Inhalte zu löschen oder die Verteilung zu verweigern und Mitgliedschaften zu beenden oder Nutzernamen zurückzufordern. handball.net behält sich auch das Recht auf Zugang, Lesen, Aufbewahrung und Offenlegung jeglicher Informationen vor, wenn handball.net Grund zur Annahme hat, dass dies notwendig ist zur (i) Einhaltung geltender Gesetze, jeglichem anwendbarem Recht, Richtlinien, gerichtlichen oder behördlichen Verfahren zu entsprechen, (ii) diese Nutzungsbedingungen, einschließlich der Untersuchung von Verletzungen dieser, durchzusetzen, (iii) Betrug, Sicherheits- und technische Probleme aufzuspüren, zu verhindern oder anderweitig zu behandeln, (iv) auf Nutzer Support Anfragen zu antworten, oder (v) die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von handball.net, seinen Nutzern und der Öffentlichkeit zu schützen.

handball.net wird keine persönliche Daten von Nutzern an dritte Parteien offenlegen, es sei denn in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen.

Im Rahmen des Zugriffs und der Nutzung der Dienste ist Folgendes verboten: (i) Der Zugang, die Manipulation, oder die Nutzung von nicht-öffentlichen Bereichen der Dienste, der handball.net-Computersysteme oder der technischen Ablage-Systeme der handball.net-Anbieter, (ii) der Versuch, das Abtasten oder die Überprüfung der Anfälligkeit eines Systems oder Netzwerks, sowie der Einbruch oder die Umgehung jeglicher Sicherheits-oder Authentifizierungsmaßnahmen, (iii) der Abruf der Dienste oder eine Suche, sowie der Versuch, die Dienste abzurufen oder Suchen zu initiieren mit jeglichen Maßnahmen (automatisiert oder anderweitig), mit Ausnahme der von handball.net zur Verfügung gestellten und veröffentlichten Interfaces (in Übereinstimmung mit den vorliegenden AGB) , sofern nicht eine ausdrückliche Vereinbarung mit handball.net besteht. (Hinweis: „Crawling“ der Services ist nur in Übereinstimmung mit den Vorgaben der robots.txt Datei erlaubt. Data-Scraping der Services, das "Abkratzen" von Informationen aus dem Datenstrom zum Zwecke des Betrugs, ist ohne vorherige Zustimmung von handball.net ausdrücklich verboten, (iv) das Fälschen von beliebigen TCP / IP-Paket-Headers oder eines Teils der Header-Informationen einer Email oder eines Beitrags, oder die Nutzung der Services auf jedwede Weise zum Zwecke des Versands von veränderter, irreführender oder falscher Quellen-identifizierbaren Informationen oder (v) die Störung oder Unterbrechung (oder der Versuch) des Zugriffs eines Nutzers, Hosts oder Netzwerks, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Versand eines Virus, Überlastung, Überschwemmungen, Spamming oder Mail-Bombing der Services oder durch die Erstellung von Inhalt zum Zwecke der Störung oder der unzulässigen Belastung der Services.

Urheberrecht

handball.net respektiert das geistige Eigentum Anderer und erwartet, dass sich alle Nutzer der Dienste ebenfalls dazu verpflichten. handball.net wird auf gesetzmäßig und ordnungsgemäß vorgelegte Hinweise auf angebliche Verstöße gegen das Urheberrecht reagieren. Wenn der Nutzer überzeugt ist, dass seine Inhalte in einer Weise kopiert wurden, die als Verstoß gegen das Urheberrecht gelten könnte, benötigt handball.net die folgenden Angaben: (i) eine authentische oder elektronische Unterschrift des Inhabers des Urheberrechts oder einer Person, die befugt ist, im Namen des Inhabers zu handeln, (ii) die Identifizierung des urheberrechtlich geschützten Werkes, das angeblich verletzt wurde, (iii) Die Identifizierung des Materials, das die angebliche Ursache der Zuwiderhandlung ist und entfernt oder unzugänglich gemacht werden soll, und die nötigen Informationen, um die Entdeckung des Materials zu ermöglichen, (iv) die Kontaktangaben des Kläger(in), einschließlich Anschrift, Telefonnummer und einer Email-Adresse, (v) eine Erklärung, in der der Kläger(in) mit gutem Gewissen bestätigt, dass die Verwendung des Materials in der beklagten Weise weder durch den Inhaber des Urheberrechts, dessen Agenten oder das Gesetz genehmigt ist und (vi) eine Erklärung, dass die Informationen in der Klageschrift richtig sind und dass der Kläger(in) berechtigt ist, im Namen des Inhaber des Urheberrecht zu handeln. Eine Falschaussage kann eine Meineidsklage zur Folge haben.

Handball.net behält das Recht vor, Inhalte, die möglicherweise das Urheberrecht verletzen, ohne vorherige Ankündigung und nach eigenem Ermessen zu löschen. Nach angemessener Prüfung wird handball.net außerdem das Nutzerkonto löschen, falls der Nutzer als Wiederholungstäter eingestuft wird. Der zuständige Bearbeiter für Meldung aller angeblichen Fälle von Urheberrechtsbruchs auf den Diensten kann unter der folgenden Adresse erreicht werden:

Deutscher Handballbund e.V.

kontakt@handball.net

Adresse:

Willi-Daume-Haus

Strobelallee 56

D-44139 Dortmund

Dieser Service ist verfügbar "AS-IS"

Der Zugang und die Nutzung der Dienste oder jeglichen Inhaltes erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Der Nutzer versteht und akzeptiert, dass die Dienste auf einer "WIE VORLIEGEND" und "WIE VERFÜGBAR"-Grundlage zur Verfügung gestellt werden. Ohne Einschränkung des Vorstehenden, LEHNEN handball.net UND DESSEN PARTNER JEGLICHE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG GEWERBLICHEN ODER GEISTIGEN EIGENTUMS AB. Handball.net übernimmt keine Garantie und lehnt jede Verantwortung und Haftung für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verfügbarkeit, Aktualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Dienste oder jeglichen Inhalts darauf ab. handball.net wird keine Verantwortung oder Haftung für Schäden, Datenverlust oder andere Schäden übernehmen, die aus dem Zugang des Nutzers zu oder der Nutzung der Dienste oder deren Inhalte resultieren. Der Nutzer stimmt außerdem zu, dass handball.net keine Verantwortung oder Haftung übernehmen wird für die Löschung oder die Störung der Speicherung oder Übertragung jeglichen Inhaltes oder die Kommunikation durch die Dienste. Handball.net gibt keine Garantie, dass die Dienste den Anforderungen des Nutzers genügen werden oder auf einer ununterbrochenen, sicheren oder fehlerfreien Basis verfügbar sind. Kein von handball.net oder durch die Dienste erlangter Hinweis oder Information, unabhängig davon, ob mündlich oder schriftlich, wird eine Garantie begründen, die nicht ausdrücklich hierin gegeben wurde.

Links

Die Services können Links zu Webseiten dritter Parteien oder Ressourcen enthalten. Der Nutzer akzeptiert, dass handball.net keine Verantwortung für das Folgende trägt: (i) die Verfügbarkeit oder Richtigkeit solcher Webseiten oder Ressourcen oder (ii) den Inhalt, die Produkte oder die Anwendungen, die durch solche Webseiten oder Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Links zu solchen Webseiten oder Quellen implizieren keineswegs, dass handball.net solche Webseiten oder Ressourcen oder deren Inhalte, Produkte und Anwendungen, die auf bei diesen Webseiten und Quellen angeboten werden, unterstützt. Der Nutzer nimmt völlige und alleinige Verantwortung für alle, aus der Nutzung solcher Webseiten oder Ressourcen entstehenden Risiken an.

Haftungsbeschränkung

Handball.net und seine Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften, Führungskräfte, Angestellte, Vertreter, Partner oder Lizenzgeber sind für direkte, indirekte, zufällige, Neben-, Sonder- oder Folgeschäden oder für Schadenersatz gemäß dem äußersten Rahmen der gegebenen Gesetze nicht haftbar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gewinnverluste, Datenverlust, Nutzungseinschränkung, Verlust von Guten-Willen, oder andere nicht spezifizierbare Verluste, die sich aus (i) dem Zugang oder der Nutzung der Services oder der Unfähigkeit, die Dienste abzurufen oder zu nutzen, (ii) jeglichem Verhalten oder Inhalt dritter Parteien auf den Services, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, diffamierendes, anstößiges oder illegales Verhalten anderer Nutzer oder dritter Parteien, (iii) jeglichem, der in den Services enthaltenen Inhalte, und (iv) unerlaubtem Zugriff, Nutzung, oder Änderung von eigenen Übertragungen oder Inhalten, ob mit Zustimmung, Vertrag, Aufgrund unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) oder einer anderen Rechtsgrundlage, ob Handball.net von der Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde und selbst wenn hierin genannte Rechtsbehelfe ihrer maßgeblichen Zweck nicht erfüllt haben, ergeben.

Ausschließungen

Manche Rechtsordnungen erlauben nicht den Ausschluss bestimmter Gewährleistungen oder den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für Folgeschäden oder Nebenschäden. In solchen Fällen treffen die oben genannten Einschränkungen nicht zu.

Verzichtserklärung und Teilnichtigkeit

Falls handball.net die Rechte oder Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen nicht durchsetzen kann, wird diese Unfähigkeit nicht als Verzicht auf diese Rechte oder Bestimmungen betrachtet. Im Falle, dass eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen für ungültig oder nicht durchsetzbar gehalten wird, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen in vollem Umfang bestehen.

Zuständige Gerichtsbarkeit

Diese Nutzungsbedingungen und alle damit verbundenen Maßnahmen werden durch die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland geregelt, ohne Berücksichtigung eines möglichen Widerspruchs mit den Gesetzen des Landes des Nutzers. Der Gerichtsstand für alle, im Zusammenhang mit den Diensten entstehenden Ansprüche, rechtlichen Verfahren oder Streitigkeiten ist Dortmund, Deutschland, und der Nutzer akzeptiert diesen Gerichtsstand und verzichtet auf Einwendungen im Hinblick auf mögliche Unzulänglichkeiten dieser Regelung.

Diese Bedingungen, die handball.net-Regeln und unsere Datenschutzbestimmungen sind die vollständige und ausschließliche Vereinbarung zwischen handball.net und dem Nutzer über die Dienste (ausgenommen Dienstleistungen, für die der Nutzer eine separate Vereinbarung mit hanbdall.net explizit in Ergänzung oder anstelle dieser Nutzungsbedingungen hat), und diese Nutzungsbedingungen haben Vorrang und ersetzen alle vorherigen Vereinbarungen zwischen handball.net und Ihnen bezüglich der Dienste. Anders als Mitglieder der Gruppe von Unternehmen von denen handball.net die Muttergesellschaft ist, haben keine anderen Personen oder Firmen Anspruch auf diese Bedingungen.

handball.net wird diese Nutzungsbedingungen möglicherweise von Zeit zu Zeit überarbeiten. Die aktuellste Version wird immer unter handball.net zu finden sein. Wenn handball.net eine Veränderung an diesen Bedingungen vornimmt, die ihrer Ansicht nach ausschlaggebend ist, wird handball.net den Nutzer über die Emailadresse benachrichtigen, die mit dem Account des Nutzers verbunden ist.

Wenn der Nutzer weiterhin auf hanbdall.net Dienste zugreift und sie benutzt, nachdem diese Änderungen wirksam werden, erteilt er damit seine Zustimmung zu den geänderten Nutzungsbedingungen.

Dieser Dienst wird betrieben und bereitgestellt von

Adresse: Deutscher Handballbund e.V.

Willi-Daume-Haus

Strobelallee 56

D-44139 Dortmund

7. Gewinnspiele

7.1 Teilnahmebedingungen Blitzgewinnspiel DYN Jahresabo

§ 1 Gegenstand

Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel „DYN Jahresabonnement“, welches in der Zeit vom 09.01.2024 bis zum 10.01.2024 auf dem Instagram-Kanal “handballnet“ stattfindet.

Veranstalter dieses Gewinnspieles ist der Deutsche Handballbund e.V., Willi-Daume-Haus, Strobelallee 56, 44139 Dortmund.

Zu gewinnen gibt es ein Jahresabonnement des Streamingdienstes DYN. Der Gewinn wird durch den DHB in Form eines Gutscheincodes ausgeschüttet.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für jegliches Geschlecht.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht Instagram, sondern der DHB. Instagram ist für die im Rahmen dieses Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte nicht verantwortlich. Die Teilnehmer können gegenüber Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel stehen.

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind an den DHB zu richten (kontakt@handball.net).

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an.

§ 2 Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 14 Jahre alt sind. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur höchstpersönlich sowie einmal pro Person möglich.

Am Gewinnspiel nimmt teil, wer die folgenden Bestandteile des Gewinnspiels erfüllt:

Folge den Kanälen @handballnet und @dynhandball. 'Like' den Gewinnspielpost auf dem @handballnet Instagram-Account Markiere eine Person.

Ein 'Teilen' in der 'Story' gilt dabei als eine zusätzliche Stimme.

Es sind nur Teilnehmer mit Instagram-Konten erlaubt, welche eine Person mit dem richtigen Namen darstellen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht gestattet.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel versichert der Teilnehmer die Richtigkeit der von ihm anzugebenden Daten bzw. die Richtigkeit der Angaben des zur Teilnahme verwendeten Instagram-Profils. Beiträge zur Gewinnspielteilnahme dürfen keine Beleidigungen, Diskriminierungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Für etwaige durch ihn begangene Rechtsverstöße ist der Teilnehmer selbst verantwortlich und stellt insofern den DHB von sämtlicher Haftung und/oder Ansprüchen Dritter gegen ihn frei.

§ 3 Durchführung des Gewinnspieles

Innerhalb eines Tages nach Ablauf des Gewinnspieles werden die Gewinner durch den Veranstalter mittels Auslosung ermittelt. Anschließend werden die Gewinner zeitnah durch eine entsprechende private Nachricht auf Instagram hierüber informiert. Die Gewinner haben die Annahme des Gewinnes anschließend per privater Antwort unter Angabe einer zur Versendung des Gewinnes erforderlichen E-Mail-Adresse zu bestätigen. Bleibt eine solche Bestätigung innerhalb von 24 Stunden aus, so verliert der Teilnehmer seinen Gewinnanspruch. Der DHB behält sich für diesen Fall vor, den Gewinn einem der übrigen Teilnehmer, der durch Auslosung ermittelt wird, zu verleihen.

Verzichtet einer der Teilnehmer auf die Annahme des Gewinnes, findet keine erneute Auslosung statt.

Der Gewinn ist weder austausch- noch auf Dritte übertragbar. Sachgewinne können nicht in bar ausgezahlt werden und sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Der Gewinn wird den Gewinnern an die dem Veranstalter mitgeteilte Postanschrift gesendet. Sobald der Gewinn an den Transportdienstleister übergegangen ist, liegt die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs beim Gewinner.

§ 4 Ausschluss vom Gewinnspiel und anderweitige Beendigung

Der DHB ist berechtigt solche Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen und/oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, Gewinne können in diesen Fällen auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

Der DHB behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden, hierzu ist er insbesondere aus solchen technischen und/oder rechtlichen Gründen befugt, die eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspieles unmöglich machen. Eine Ermittlung der Gewinner findet im Falle einer Beendigung nicht statt.

§ 5 Datenschutz

Soweit im Rahmen des Gewinnspieles personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden, so geschieht dies ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspieles. Nach der Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten umgehend wieder gelöscht.

Darüber hinaus ist der Teilnehmer jederzeit berechtigt seine Datennutzungseinwilligung gegenüber dem DHB zu widerrufen. Es genügt eine E-Mail an kontakt@handball.net. Im Falle eines Widerrufs vor Ermittlung der Gewinner, wird der Teilnehmer bei dieser nicht berücksichtigt.

§ 6 Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht.

7.2 Teilnahmebedingungen Gewinnspiel Edel-Verlag

§ 1 Gegenstand

Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel „Handball-Bücherpaket“, welches in der Zeit vom 24.01.2024 bis zum 28.01.2024 auf dem Instagram-Kanal “handballnet“ stattfindet.

Veranstalter dieses Gewinnspieles ist der Deutsche Handballbund e.V., Willi-Daume-Haus, Strobelallee 56, 44139 Dortmund.

Zu gewinnen gibt es ein Jahresabonnement des Streamingdienstes DYN. Der Gewinn wird durch den DHB in Form eines Gutscheincodes ausgeschüttet.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für jegliches Geschlecht.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht Instagram, sondern der DHB. Instagram ist für die im Rahmen dieses Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte nicht verantwortlich. Die Teilnehmer können gegenüber Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel stehen.

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind an den DHB zu richten (kontakt@handball.net).

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an.

§ 2 Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 14 Jahre alt sind. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur höchstpersönlich sowie einmal pro Person möglich.

Am Gewinnspiel nimmt teil, wer die folgenden Bestandteile des Gewinnspiels erfüllt:

Folge den Kanälen @handballnet und @edel.sports und @karibubuecher. 'Like' den Gewinnspielpost auf dem @handballnet Instagram-Account

Es sind nur Teilnehmer mit Instagram-Konten erlaubt, welche eine Person mit dem richtigen Namen darstellen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht gestattet.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel versichert der Teilnehmer die Richtigkeit der von ihm anzugebenden Daten bzw. die Richtigkeit der Angaben des zur Teilnahme verwendeten Instagram-Profils. Beiträge zur Gewinnspielteilnahme dürfen keine Beleidigungen, Diskriminierungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Für etwaige durch ihn begangene Rechtsverstöße ist der Teilnehmer selbst verantwortlich und stellt insofern den DHB von sämtlicher Haftung und/oder Ansprüchen Dritter gegen ihn frei.

§ 3 Durchführung des Gewinnspieles

Innerhalb eines Tages nach Ablauf des Gewinnspieles werden die Gewinner durch den Veranstalter mittels Auslosung ermittelt. Anschließend werden die Gewinner zeitnah durch eine entsprechende private Nachricht auf Instagram hierüber informiert. Die Gewinner haben die Annahme des Gewinnes anschließend per privater Antwort unter Angabe einer zur Versendung des Gewinnes erforderlichen E-Mail-Adresse zu bestätigen. Bleibt eine solche Bestätigung innerhalb von 24 Stunden aus, so verliert der Teilnehmer seinen Gewinnanspruch. Der DHB behält sich für diesen Fall vor, den Gewinn einem der übrigen Teilnehmer, der durch Auslosung ermittelt wird, zu verleihen.

Verzichtet einer der Teilnehmer auf die Annahme des Gewinnes, findet keine erneute Auslosung statt.

Der Gewinn ist weder austausch- noch auf Dritte übertragbar. Sachgewinne können nicht in bar ausgezahlt werden und sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Der Gewinn wird den Gewinnern an die dem Veranstalter mitgeteilte Postanschrift gesendet. Sobald der Gewinn an den Transportdienstleister übergegangen ist, liegt die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs beim Gewinner.

§ 4 Ausschluss vom Gewinnspiel und anderweitige Beendigung

Der DHB ist berechtigt solche Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen und/oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, Gewinne können in diesen Fällen auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

Der DHB behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden, hierzu ist er insbesondere aus solchen technischen und/oder rechtlichen Gründen befugt, die eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspieles unmöglich machen. Eine Ermittlung der Gewinner findet im Falle einer Beendigung nicht statt.

§ 5 Datenschutz

Soweit im Rahmen des Gewinnspieles personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden, so geschieht dies ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspieles. Nach der Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten umgehend wieder gelöscht.

Darüber hinaus ist der Teilnehmer jederzeit berechtigt seine Datennutzungseinwilligung gegenüber dem DHB zu widerrufen. Es genügt eine E-Mail an kontakt@handball.net. Im Falle eines Widerrufs vor Ermittlung der Gewinner, wird der Teilnehmer bei dieser nicht berücksichtigt.

§ 6 Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht.

7.3 Teilnahmebedingungen Gewinnspiele des „handball.net Adventskalender“

§ 1 Gegenstand

Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Teilnahme an den Gewinnspielen des „handball.net Adventskalender“, welche in der Zeit vom 01.12.2023 bis einschließlich 27.12.2023 auf handball.net stattfinden.

Gewinnspiel/Türchen #1 findet vom 01.12.23 um 7:30 Uhr bis 03.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #2 findet vom 02.12.23 um 7:30 Uhr bis 04.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #3 findet vom 03.12.23 um 7:30 Uhr bis 05.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #4 findet vom 04.12.23 um 7:30 Uhr bis 06.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #6 findet vom 06.12.23 um 7:30 Uhr bis 08.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #8 findet vom 08.12.23 um 7:30 Uhr bis 10.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #9 findet vom 09.12.23 um 7:30 Uhr bis 11.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #10 findet vom 10.12.23 um 7:30 Uhr bis 12.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #11 findet vom 11.12.23 um 7:30 Uhr bis 13.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #12 findet vom 12.12.23 um 7:30 Uhr bis 14.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #13 findet vom 13.12.23 um 7:30 Uhr bis 16.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #15 findet vom 15.12.23 um 7:30 Uhr bis 17.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #16 findet vom 16.12.23 um 7:30 Uhr bis 18.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #17 findet vom 17.12.23 um 7:30 Uhr bis 19.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #18 findet vom 18.12.23 um 7:30 Uhr bis 20.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #19 findet vom 19.12.23 um 7:30 Uhr bis 21.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #21 findet vom 21.12.2023 um 7:30 Uhr bis 23.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #22 findet vom 22.12.2023 um 7:30 Uhr bis 24.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #23 findet vom 23.12.2023 um 7:30 Uhr bis 25.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Gewinnspiel/Türchen #24 findet vom 24.12.2023 um 7:30 Uhr bis 27.12.23 um 23:59 Uhr statt.

Zu gewinnen gibt es den/die im jeweiligen Gewinnspiel/Türchen dargestellten und angeworbenen Preis/e.

Veranstalter dieser Gewinnspiele ist der Deutsche Handballbund e.V., Willi-Daume-Haus, Strobelallee 56, 44139 Dortmund.

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zu den Gewinnspielen sind an den DHB zu richten (kontakt@handball.net).

Mit der Teilnahme an einem der Gewinnspiele erkennt der/die Teilnehmende diese Teilnahmebedingungen an.

§ 2 Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur höchstpersönlich sowie einmal pro Person pro Türchen/Gewinnspiel möglich.

Am Gewinnspiel nimmt teil, wer die folgenden Bestandteile des Gewinnspiels erfüllt:

Vollständiges Ausfüllen und Absenden des Gewinnspielformulars des jeweiligen "Türchens" auf handball.net

Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht gestattet.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel versichert der/die Teilnehmende die Richtigkeit der von ihm anzugebenden Daten bzw. die Richtigkeit der Angaben des zur Teilnahme verwendeten E-Mail-Adresse. Beiträge zur Gewinnspielteilnahme dürfen keine Beleidigungen, Diskriminierungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Für etwaige durch ihn begangene Rechtsverstöße ist der/die Teilnehmende selbst verantwortlich und stellt insofern den DHB von sämtlicher Haftung und/oder Ansprüchen Dritter gegen ihn frei.

§ 3 Durchführung des Gewinnspieles

Innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des Gewinnspieles werden die Gewinner/innen durch den Veranstalter mittels Auslosung ermittelt. Anschließend werden die Gewinner/innen zeitnah durch eine E-Mail an die im Gewinnspielformular angegebene E-Mail-Adresse hierüber informiert. Die Gewinner/innen haben die Annahme des Gewinnes anschließend per Antwort auf die E-Mail zu bestätigen. Bleibt eine solche Bestätigung innerhalb von 14 Tagen aus, so verliert der/die Teilnehmende seinen Gewinnanspruch. Der DHB behält sich für diesen Fall vor, den Gewinn einem der übrigen Teilnehmenden, der durch Auslosung ermittelt wird, zu verleihen.

Verzichtet einer der Teilnehmenden auf die Annahme des Gewinnes, findet keine erneute Auslosung statt.

Der Gewinn ist weder austausch- noch auf Dritte übertragbar. Sachgewinne können nicht in bar ausgezahlt werden und sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Der Gewinn wird den Gewinner/innen an die dem Veranstalter mitgeteilte Postanschrift gesendet. Sobald der Gewinn an den Transportdienstleister übergegangen ist, liegt die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs bei dem/der Gewinner/in.

§ 4 Ausschluss vom Gewinnspiel und anderweitige Beendigung

Der DHB ist berechtigt solche Teilnehmende vom Gewinnspiel auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen und/oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, Gewinne können in diesen Fällen auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

Der DHB behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden, hierzu ist er insbesondere aus solchen technischen und/oder rechtlichen Gründen befugt, die eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspieles unmöglich machen. Eine Ermittlung der Gewinner findet im Falle einer Beendigung nicht statt.

§ 5 Datenschutz

Die im Rahmen des Gewinnspieles erhobenen, verarbeiteten und/oder genutzten personenbezogenen Daten von Teilnehmenden werden, sofern nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspieles verwendet. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.

Darüber hinaus ist der/die Teilnehmende jederzeit berechtigt seine Datennutzungseinwilligung gegenüber dem DHB zu widerrufen. Es genügt eine E-Mail an kontakt@handball.net. Im Falle eines Widerrufs vor Ermittlung der Gewinner, wird der/die Teilnehmende bei dem jeweiligen Gewinnspiel/Türchen nicht berücksichtigt.

§ 6 Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht.

7.4 Teilnahmebedingungen Instagram-Gewinnspiel „IHF Super Globe All Access Streamingpässe“

§ 1 Gegenstand

Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel „IHF Super Globe All Access Streamingpässe“, welches in der Zeit vom 06.11.2023 bis zum 07.11.2023 auf dem Instagram-Kanal “handballnet“ stattfindet.

Veranstalter dieses Gewinnspieles ist der Deutsche Handballbund e.V., Willi-Daume-Haus, Strobelallee 56, 44139 Dortmund.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für jegliches Geschlecht.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht Instagram, sondern der DHB. Instagram ist für die im Rahmen dieses Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte nicht verantwortlich. Die Teilnehmer können gegenüber Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel stehen.

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind an den DHB zu richten (kontakt@handball.net).

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an.

§ 2 Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 14 Jahre alt sind. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur höchstpersönlich sowie einmal pro Person möglich.

Am Gewinnspiel nimmt teil, wer die folgenden Bestandteile des Gewinnspiels erfüllt:

Folge dem handball.net-Kanal 'Like' den Gewinnspielpost auf dem handballnet Instagram-Account

Es sind nur Teilnehmer mit Instagram-Konten erlaubt, welche eine Person mit dem richtigen Namen darstellen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht gestattet.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel versichert der Teilnehmer die Richtigkeit der von ihm anzugebenden Daten bzw. die Richtigkeit der Angaben des zur Teilnahme verwendeten Instagram-Profils. Beiträge zur Gewinnspielteilnahme dürfen keine Beleidigungen, Diskriminierungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Für etwaige durch ihn begangene Rechtsverstöße ist der Teilnehmer selbst verantwortlich und stellt insofern den DHB von sämtlicher Haftung und/oder Ansprüchen Dritter gegen ihn frei.

§ 3 Durchführung des Gewinnspieles

Innerhalb eines Tages nach Ablauf des Gewinnspieles werden die Gewinner durch den Veranstalter mittels Auslosung ermittelt. Anschließend werden die Gewinner zeitnah durch eine entsprechende private Nachricht auf Instagram hierüber informiert. Die Gewinner haben die Annahme des Gewinnes anschließend per privater Antwort unter Angabe einer zur Versendung des Gewinnes erforderlichen E-Mail-Adresse zu bestätigen. Bleibt eine solche Bestätigung innerhalb von 48 Stunden aus, so verliert der Teilnehmer seinen Gewinnanspruch. Der DHB behält sich für diesen Fall vor, den Gewinn einem der übrigen Teilnehmer, der durch Auslosung ermittelt wird, zu verleihen.

Verzichtet einer der Teilnehmer auf die Annahme des Gewinnes, findet keine erneute Auslosung statt.

Der Gewinn ist weder austausch- noch auf Dritte übertragbar. Sachgewinne können nicht in bar ausgezahlt werden und sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Der Gewinn wird den Gewinnern an die dem Veranstalter mitgeteilte Postanschrift gesendet. Sobald der Gewinn an den Transportdienstleister übergegangen ist, liegt die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs beim Gewinner.

§ 4 Ausschluss vom Gewinnspiel und anderweitige Beendigung

Der DHB ist berechtigt solche Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen und/oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, Gewinne können in diesen Fällen auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

Der DHB behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden, hierzu ist er insbesondere aus solchen technischen und/oder rechtlichen Gründen befugt, die eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspieles unmöglich machen. Eine Ermittlung der Gewinner findet im Falle einer Beendigung nicht statt.

§ 5 Datenschutz

Soweit im Rahmen des Gewinnspieles personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden, so geschieht dies ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspieles. Nach der Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten umgehend wieder gelöscht.

Darüber hinaus ist der Teilnehmer jederzeit berechtigt seine Datennutzungseinwilligung gegenüber dem DHB zu widerrufen. Es genügt eine E-Mail an kontakt@handball.net. Im Falle eines Widerrufs vor Ermittlung der Gewinner, wird der Teilnehmer bei dieser nicht berücksichtigt.

§ 6 Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht.

7.5 Teilnahmebedingungen Instagram-Gewinnspiel „IHF Frauen Weltmeisterschaft 2023 - Streamingpässe“

§ 1 Gegenstand

Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel „IHF Frauen Weltmeisterschaft 2023 - Streamingpässe“, welches in der Zeit vom 25.11.2023 bis zum 27.11.2023 auf dem Instagram-Kanal “handballnet“ stattfindet.

Veranstalter dieses Gewinnspieles ist der Deutsche Handballbund e.V., Willi-Daume-Haus, Strobelallee 56, 44139 Dortmund.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für jegliches Geschlecht.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht Instagram, sondern der DHB. Instagram ist für die im Rahmen dieses Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte nicht verantwortlich. Die Teilnehmer können gegenüber Instagram keine Ansprüche geltend machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel stehen.

Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind an den DHB zu richten (kontakt@handball.net).

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an.

§ 2 Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Teilnahme mindestens 14 Jahre alt sind. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur höchstpersönlich sowie einmal pro Person möglich.

Am Gewinnspiel nimmt teil, wer die folgenden Bestandteile des Gewinnspiels erfüllt:

Folge den Instagram-Kanälen handball.net und handballdeutschland.tv 'Like' den Gewinnspielpost auf dem handballnet Instagram-Account Markiere zwei Personen, in dem Kommentarbereich des Gewinnspielposts, die mit dir gemeinsam die WM gucken

Es sind nur Teilnehmer mit Instagram-Konten erlaubt, welche eine Person mit dem richtigen Namen darstellen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht gestattet.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel versichert der Teilnehmer die Richtigkeit der von ihm anzugebenden Daten bzw. die Richtigkeit der Angaben des zur Teilnahme verwendeten Instagram-Profils. Beiträge zur Gewinnspielteilnahme dürfen keine Beleidigungen, Diskriminierungen, falsche Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Für etwaige durch ihn begangene Rechtsverstöße ist der Teilnehmer selbst verantwortlich und stellt insofern den DHB von sämtlicher Haftung und/oder Ansprüchen Dritter gegen ihn frei.

§ 3 Durchführung des Gewinnspieles

Innerhalb eines Tages nach Ablauf des Gewinnspieles werden die Gewinner durch den Veranstalter mittels Auslosung ermittelt. Anschließend werden die Gewinner zeitnah durch eine entsprechende private Nachricht auf Instagram hierüber informiert. Die Gewinner haben die Annahme des Gewinnes anschließend per privater Antwort unter Angabe einer zur Versendung des Gewinnes erforderlichen E-Mail-Adresse zu bestätigen. Bleibt eine solche Bestätigung innerhalb von 48 Stunden aus, so verliert der Teilnehmer seinen Gewinnanspruch. Der DHB behält sich für diesen Fall vor, den Gewinn einem der übrigen Teilnehmer, der durch Auslosung ermittelt wird, zu verleihen.

Verzichtet einer der Teilnehmer auf die Annahme des Gewinnes, findet keine erneute Auslosung statt.

Der Gewinn ist weder austausch- noch auf Dritte übertragbar. Sachgewinne können nicht in bar ausgezahlt werden und sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Der Gewinn wird den Gewinnern an die dem Veranstalter mitgeteilte Postanschrift gesendet. Sobald der Gewinn an den Transportdienstleister übergegangen ist, liegt die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs beim Gewinner.

§ 4 Ausschluss vom Gewinnspiel und anderweitige Beendigung

Der DHB ist berechtigt solche Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen und/oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, Gewinne können in diesen Fällen auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

Der DHB behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden, hierzu ist er insbesondere aus solchen technischen und/oder rechtlichen Gründen befugt, die eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspieles unmöglich machen. Eine Ermittlung der Gewinner findet im Falle einer Beendigung nicht statt.

§ 5 Datenschutz

Soweit im Rahmen des Gewinnspieles personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden, so geschieht dies ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspieles. Nach der Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten umgehend wieder gelöscht.

Darüber hinaus ist der Teilnehmer jederzeit berechtigt seine Datennutzungseinwilligung gegenüber dem DHB zu widerrufen. Es genügt eine E-Mail an kontakt@handball.net. Im Falle eines Widerrufs vor Ermittlung der Gewinner, wird der Teilnehmer bei dieser nicht berücksichtigt.

§ 6 Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht.