Verbände
Landesverbände
Badischer Handball-Verband
Bayerischer Handball-Verband
Handball-Verband Berlin
Handball-Verband Brandenburg
Hamburger Handball-Verband
Hessischer Handball-Verband
Handball-Verband Meck.-Vorpommern
Handball-Verband Niedersachsen-Bremen
Pfälzer Handball-Verband
Handball-Verband Rheinhessen
Handball-Verband Rheinland
Handball-Verband Saar
Handball-Verband Sachsen
Handball-Verband Sachsen-Anhalt
Handballverband Schleswig-Holstein
Südbadischer Handball-Verband
Thüringer Handball-Verband
Handball-Verband Westfalen
Handballverband Württemberg
Handball Nordrhein