Bayerischer Handball-Verband
1.FC Bad Brückenau
Bayerischer Handball-Verband
1.FC Nürnberg-Handball 2009
Bayerischer Handball-Verband
1.FC Schwand
Bayerischer Handball-Verband
ASV 1863 Cham
Bayerischer Handball-Verband
ASV Dachau
Bayerischer Handball-Verband
ATSV 1871 Kelheim
Bayerischer Handball-Verband
Baiersdorfer SV
Bayerischer Handball-Verband
BHC Königsbrunn 09
Bayerischer Handball-Verband
BSC Oberhausen
Bayerischer Handball-Verband
DJK Augsburg-Hochzoll
Bayerischer Handball-Verband
DJK Eichstätt
Bayerischer Handball-Verband
DJK Erlangen
Bayerischer Handball-Verband
DJK Neumarkt
Bayerischer Handball-Verband
DJK Nüdlingen
Bayerischer Handball-Verband
DJK Rohrbach
Bayerischer Handball-Verband
DJK SV Berg
Bayerischer Handball-Verband
DJK Waldbüttelbrunn
Bayerischer Handball-Verband
Dummy 1
Bayerischer Handball-Verband
Eichenauer SV
Bayerischer Handball-Verband
Eintracht Dachau-Karlsfeld
Bayerischer Handball-Verband
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