JSG KL/Dans

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2026/27
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JSG Kaiserslautern/Dansenberg
Rheinhessen-Pfalz - weibliche B-Jugend Verbandsliga
JSG Kaiserslautern/Dansenberg
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Rheinhessen-Pfalz - gemischte D-Jugend Bezirksoberliga
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Rheinhessen-Pfalz - gemischte E-Jugend Bezirksoberliga 2
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Rheinhessen-Pfalz - gemischte F-Jugend F 2