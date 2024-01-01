Handball-Verband Rheinland
DJK Betzdorf
Handball-Verband Rheinland
DJK/MJC Trier
Handball-Verband Rheinland
DJK St. Matthias Trier
Handball-Verband Rheinland
Fortuna Saarburg
Handball-Verband Rheinland
GW Mendig
Handball-Verband Rheinland
Handball Mülheim-Urmitz
Handball-Verband Rheinland
HC Koblenz
Handball-Verband Rheinland
HSC Igel
Handball-Verband Rheinland
HSC Schweich
Handball-Verband Rheinland
HSG Eifel
Handball-Verband Rheinland
HSG Horchheim/Lahnstein
Handball-Verband Rheinland
HSG Hunsrück
Handball-Verband Rheinland
HSG Kastellaun-Simmern
Handball-Verband Rheinland
HSG Mertesdorf-Ruwertal
Handball-Verband Rheinland
HSG Obere Nahe
Handball-Verband Rheinland
HSG PST/TVG Trier
Handball-Verband Rheinland
HSG Römerwall
Handball-Verband Rheinland
HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler
Handball-Verband Rheinland
HSG Westerwald
Handball-Verband Rheinland
HSG Wittlich
Handball-Verband Rheinland
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