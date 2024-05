Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutz geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen. Daher werden nicht alle Teile dieser Information auf Sie zutreffen.

Allgemein:

Handball.net ist eine moderne, komfortable Plattform für die Darstellung der bundesweit stattfindenden Handball-Spiele. Registrierten Nutzern werden dabei individualisierte Informationen von persönlichem Interesse vermittelt.

Ansprechpartner für die gemeinsam Verantwortlichen ist der



Deutscher Handballbund e.V. (DHB),

Strobelallee 56,

44139 Dortmund,

E-Mail: kontakt@handball.net



Als Datenschutzbeauftragter ist



C.Wissing,

Sachverständigenbüro Mülot GmbH,

Grüner Weg 80,

48268 Greven,

E-Mail: datenschutz@dhb.de



benannt.

Website:

Als Besucher von handball.net verarbeiten wir technische Daten:

benutzter Browsertyp

Ihre IP-Adresse und Datum/Uhrzeit des Zugriffs

benutztes Betriebssystem

Herkunftsland und genutzte IP-Adresse

der Name der Datei

die übertragene Datenmenge

der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)

die Seite, von der aus die Datei angefordert wurde

auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses, um

einen reibungslosen Verbindungsaufbau der Website und

eine komfortable Nutzung zu gewährleisten,

weiterhin zur Gewährleistung der Systemsicherheit und - stabilität und um

Analysen zum Nutzungsverhalten zur Optimierung des Angebotes zu erhalten.

Hier zu benutzen wir auch Cookies (Details siehe unten). Empfänger der Daten sind unsere Auftragnehmer für das Hosting und den Betrieb der Plattform. Ein Profiling findet nur statt, wenn Sie für entsprechende Cookies ihre Einwilligung erteilt haben. Eine Übertragung in Drittländer findet nicht statt, außer Sie haben entsprechend eingewilligt. Die Speicherdauer der erhobenen Cookies finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

Informationen zu Cookies:

Auf unserer Website verwenden wir sogenannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert, um unsere Website nutzerfreundlicher und sicherer zu machen. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.

Wir nutzen Analysedienste, welche Cookies nutzen, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen. Ebenso um unsere Angebotsnutzung auszuwerten und um unsere Website weiterzuentwickeln. Insoweit liegt die Verarbeitung dieser Cookies in unserem berechtigten Interesse.

Weiterhin fragen wir Ihre Einwilligung zur Nutzung von darüber hinaus gehenden Analysediensten über einen „Consentmanager“ ab und verwalten diese Einwilligungen dort.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Über die folgenden Links können Sie sich über diese Möglichkeit für die am meisten verwendeten Browser informieren:

Google Analytics:

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.

Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz von Google finden Sie unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.

handball.net Adventskalender:

Bei der Teilnahme an einem der Gewinnspiele/Türchen verarbeiten wir u.a. Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre Adresse, Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Anrede sowie die von Ihnen gegebene Antwort auf die gegebenenfalls vorhandene Gewinnspielfrage. Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmende die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

Wir geben diese Informationen – soweit zur Durchführung des jeweiligen Gewinnspieles erforderlich - innerhalb des Kooperationsverbunds an den/die jeweiligen Partner weiter. Diese Partner sind: Deutsche Kreditbank AG, Edel SE & Co. KGaA (Edel-Verlag), Ballsportdirekt.de GmbH und Co. KG (DHB Fanshop), Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V. (KÜS), MTS Group - Inter-Union Technohandel GmbH (Fischer Bikes), ALSCO Berufskleidungs-Service GmbH, Harting Stiftung & Co KG, LIDL Dienstleistung GmbH & Co KG, Foilsquare Werbetechnik GmbH, Hansa Mineralbrunnen GmbH (Hella), GCH Hotels GmbH, SFL Event GmbH, Kreuzfahrtenlounge, Wellcosan GmbH (Reboots), Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn GmbH (dansk.de), Handball-Bundesliga GmbH (START7)

Die Daten werden nicht in ein Drittland übertragen. Sollte ein Dienstleister seinen Sitz in einem Drittland haben, so wird über geeignete Garantien sichergestellt, dass es geeignet Garantien für diese Datenübertragungen gibt.

Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmenden erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden, so geschieht dies, sofern nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Abstimmung.

Darüber hinaus ist der Teilnehmer jederzeit berechtigt seine Datennutzungseinwilligung gegenüber dem DHB zu widerrufen. Es genügt eine E-Mail an kontakt@handball.net.

Amateurtor des Monats:

Sie haben die Möglichkeit, uns auf der Webseite Vorschläge für das Amateurtor des Monats zu übermitteln. Bei der Übertragung verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Anrede sowie die für das Voting relevanten Informationen zum Torschützen. Diese sind: Position, Verein, Link zum jeweiligen Spiel auf Handball.net und ein Link zum Online-Speicher, auf dem die Videodatei vom Teilnehmenden hintelegt wurde.

Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmende die Richtigkeit der gemachten Angaben und versichert zudem, dass die durch ihn zur Verfügung gestellten Dateien frei von Urheberrechten sind.

Wir geben diese Informationen – soweit erforderlich - innerhalb des Kooperationsverbunds weiter, z.B. an den Kooperationspartner Kicker (vertreten durch die Olympia-Verlag GmbH). Ihre Daten werden an Dienstleister, die nur auf unsere – oder die eines Kooperationspartners - Weisung handeln, zur Umsetzung des Amateurtors des Monats weitergegeben. Handball.net behält sich das Recht vor, die eingesendeten Daten darüberhinaus für die eigene Berichterstattung zu nutzen.

Die Daten werden nicht in ein Drittland übertragen. Sollte ein Dienstleister seinen Sitz in einem Drittland haben, so wird über geeignete Garantien sichergestellt, dass es geeignet Garantien für diese Datenübertragungen gibt.

Soweit im Rahmen des Votings personenbezogene Daten von Teilnehmenden erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden, so geschieht dies ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Abstimmung.

Darüber hinaus ist der Teilnehmer jederzeit berechtigt seine Datennutzungseinwilligung gegenüber dem DHB zu widerrufen. Es genügt eine E-Mail an kontakt@handball.net.

Newsletter:

Sie haben die Möglichkeit, sich auf der Webseite zu unseren Newslettern anzumelden. Bei der Anmeldung verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen und Anrede sowie Ihre Newsletter-Interessen-Auswahl aufgrund Ihrer Einwilligung.

Wir geben diese Informationen – soweit erforderlich - innerhalb des Kooperationsverbunds weiter, z.B. wenn Sie Interesse am Newsletter eines Landesverbandes angegeben haben. Ihre Daten werden an Dienstleister, die nur auf unsere – oder die eines Kooperationspartners - Weisung handeln, zur Umsetzung des Newsletterversandes weitergegeben.

Ihre Daten werden so lange gespeichert, wie wir den Newsletter anbieten oder bis Sie Ihre Einwilligung zum Versand widerrufen. Ein Profiling findet nicht statt und die Daten werden nicht in ein Drittland übertragen. Sollte ein Dienstleister seinen Sitz in einem Drittland haben, so wird über geeignete Garantien sichergestellt, dass es geeignet Garantien für diese Datenübertragungen gibt.

Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt kein Versand des Newsletters. Hierfür erhalten Sie nach der Anmeldung eine Bestätigung per E-Mail mit einem Link, der für die abschließende Registrierung aufgerufen werden muss. Erst im Anschluss daran erhalten Sie die gewählten Newsletter. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit über einen Link zum Abmelden im Newsletter selbst möglich.

Registrierung:

Wenn Sie sich als Nutzer registrieren, verarbeiten wir Ihre Anrede, E-mail, Vor- und Nachnamen, Ihren eindeutigen Nutzername und Ihr Passwort aufgrund der Nutzungsvereinbarung, die sie bei der Registrierung eingehen.

Wenn Sie darüber hinaus freiwillige Daten in Ihrem Nutzerprofil z.B. die Angabe Ihrer "Favoriten" eingeben, verarbeiten wir Ihre Daten aufgrund Ihrer konkludenten Einwilligung. Die Eingabe ist freiwillig. Es hat keine weiteren Folgen, wenn Sie hier keine Angaben machen.

Wir nutzen Ihre Profildaten zum Einen zur Bereitstellung von relevanten, personalisierten Informationen und zur Veröffentlichung bei Nutzung der Tickaroo-Liveticker-Funktion.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Profildaten zu löschen oder sich als Nutzer abzumelden. Wir löschen oder anonymisieren dann Ihre Daten und werden sie nicht weiter nutzen.

Wir nutzen Ihre Daten, um Ihnen individualisierte Inhalte darzustellen und Informationsangebote zu unterbreiten. Empfänger der Daten sind unsere Auftragnehmer für das Hosting und den Betrieb der Plattform.

Wir speichern Ihre Daten solange bis Sie Ihr Profil löschen oder wir gemäß den Nutzungsbedingungen davon ausgehen, dass Sie ihr Profil nicht mehr nutzen.

Diese Verarbeitung beinhaltet eine Profilbildung. Eine Übertragung in Drittländer ist nicht vorgesehen.

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an weitere Dritte zu anderen als den oben aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,

die Weitergabe in unserem berechtigten Interesse liegt, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,

für den Fall, dass für die Weitergabe eine gesetzliche Verpflichtung besteht,

dies gesetzlich zulässig und für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

Sie haben das Recht auf Auskunft zur Verarbeitung und Berichtigung Ihrer Daten. (Art. 15 / 16 DSGVO).

Bei den Verarbeitungen, die auf Ihrer Einwilligung beruhen, haben Sie das Recht jederzeit ohne Angaben von Gründen zu widerrufen. (Art. 7 DSGVO)

Sie haben das Recht die Verarbeitung Einschränken zu lassen (Sperrung), soweit die in Art. 18 DSGVO genannten Bedingungen (z.B. Unklarheiten zur Richtigkeit, Verteidigung eigener Rechtsansprüche etc.) erfüllt sind.

Sie haben das Recht die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, soweit die in Art. 17 genannten Bedingungen (z.B. Einwilligung wurde widerrufen, Verarbeitung ist unrechtmäßig, Speicherdauer abgelaufen etc.) erfüllt sind.

Sie haben gemäß Art. 21 DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitungen, die auf berechtigtem Interesse beruhen, soweit Sie in Ihrer Person liegende Gründe glaubhaft machen können, die Ihre schutzwürdigen Interessen überwiegend erschienen lassen.

Wenn Sie Ihre Rechte wahrnehmen wollen, dann richten Sie ihr Ersuchen bevorzugt per Mail an den DHB.

Weiterhin haben Sie das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon 0211 / 384240, poststelle@ldi.nrw.de

zu beschweren.