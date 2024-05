{news: News[]}

[ { "id": "64550c1867e4bd0001982794", "uuid": "44daacb0-bf84-4a85-80c1-ffe09a8daef7", "title": "Hast du beim Handball manchmal Kopfschmerzen?", "slug": "kopfschmerzen-handball-sport", "html": "<h3 id=\"kopfschmerzen-sind-im-handball-nichts-ungew%C3%B6nliches\">Kopfschmerzen sind im Handball nichts ungewönliches</h3><p>Als Torhüter*in kennt man es nur zu gut: Ein Gesichts- oder Kopftreffer passiert schnell und ist nicht selten mit einem leichten Brummen des Schädels verbunden. Es gibt aber auch andere Gründe dafür, warum Kopfschmerzen beim Sport auftreten können, einschließlich:</p><ul><li><strong>Dehydration</strong>: Wenn Sie während des Sports nicht genug Flüssigkeit zu sich nehmen, kann dies zu Dehydration führen, was wiederum Kopfschmerzen verursachen kann.</li><li><strong>Spannungskopfschmerzen</strong>: Diese Art von Kopfschmerzen können durch Muskelverspannungen im Nacken oder Kopf verursacht werden. Sportarten, bei denen der Nacken oder die Kopfmuskeln beansprucht werden, können dazu beitragen, diese Art von Kopfschmerzen auszulösen.</li><li><strong>Migräne</strong>: Einige Menschen leiden unter Migräne und können während oder nach dem Sport Kopfschmerzen bekommen. Die Anstrengung und das Schwitzen während des Sports können dazu führen, dass der Körper sich entweder entspannt oder sich anstrengt, was wiederum Migräne auslösen kann.</li></ul><p>[BANNER pageId=1841619]</p><h3 id=\"kann-handball-auch-kopfschmerzen-lindern\">Kann Handball auch Kopfschmerzen lindern?</h3><p>Ja, in einigen Fällen kann Sport tatsächlich Kopfschmerzen lindern. Durch regelmäßige körperliche Betätigung kann die Durchblutung verbessert werden, was wiederum Kopfschmerzen abklingen lässt. Sport kann auch dazu beitragen, Stress abzubauen, der oft eine Ursache für Kopfschmerzen ist. Wenn man jedoch bereits Kopfschmerzen hat, kann Sport diese auch verschlimmern. Daher ist es wichtig, auf den Körper zu hören und auf Warnsignale zu achten.</p><h3 id=\"welche-sportarten-sind-am-besten-f%C3%BCr-menschen-mit-kopfschmerzen-geeignet\">Welche Sportarten sind am besten für Menschen mit Kopfschmerzen geeignet?</h3><p>Es gibt bestimmte Sportarten, die für Menschen mit Kopfschmerzen besonders geeignet sind. Auch im Handballtrainingsplan lassen sich diese gut integrieren:</p><ul><li><strong>Schwimmen</strong>: Schwimmen ist eine großartige Sportart für Menschen mit Kopfschmerzen, da es die Muskeln entspannen kann und die Durchblutung verbessert.</li><li><strong>Radfahren</strong>: Radfahren kann eine gute Option sein, da es eine geringere Belastung für den Körper darstellt als andere Sportarten wie Laufen.</li><li><strong>Yoga</strong>: Yoga kann dazu beitragen, Spannungskopfschmerzen zu lindern, indem es die Muskeln im Nacken und Kopf dehnt und entspannt.</li><li><strong>Wandern</strong>: Wandern kann eine gute Option sein, da es eine moderate körperliche Aktivität darstellt und gleichzeitig die Natur und frische Luft genossen werden können.</li></ul><figure class=\"kg-card kg-image-card kg-card-hascaption\"><img src=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/05/Gesundleben---Der-Blog--IhreApotheken--1--2.png\" class=\"kg-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" width=\"1920\" height=\"1080\" srcset=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w600/2023/05/Gesundleben---Der-Blog--IhreApotheken--1--2.png 600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w1000/2023/05/Gesundleben---Der-Blog--IhreApotheken--1--2.png 1000w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w1600/2023/05/Gesundleben---Der-Blog--IhreApotheken--1--2.png 1600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/05/Gesundleben---Der-Blog--IhreApotheken--1--2.png 1920w\" sizes=\"(min-width: 720px) 720px\"><figcaption><span style=\"white-space: pre-wrap;\">Foto: IhreApotheken</span></figcaption></figure><h3 id=\"wie-kann-man-kopfschmerzen-beim-handball-vermeiden\">Wie kann man Kopfschmerzen beim Handball vermeiden?</h3><p>Es gibt einige Dinge, die Sie tun können, um Kopfschmerzen beim Handball zu vermeiden. Hier sind einige Tipps:</p><ul><li><strong>Trinke </strong>ausreichend Wasser: Dies beigt einer Dehydration vor.</li><li><strong>Warm-up</strong> und <strong>Cool-down</strong>: Beginne deine sportliche Aktivität mit einem langsamen Warm-up und beende sie mit einem Cool-down. Dies hilft dem Körper, sich auf das bevorstehende Training vorzubereiten und auch bei der Entspannung der Muskeln, um Spannungskopfschmerzen zu vermeiden.</li><li><strong>Richtig atmen</strong>: Atme während des Trainings tief und regelmäßig, um sicherzustellen, dass der Körper ausreichend Sauerstoff bekommt und um die Durchblutung zu verbessern.</li><li>Vermeide <strong>Überanstrengung</strong>: Überanstrengung während des Sports kann zu Kopfschmerzen führen. Achte auf die Warnsignale deines Körpers und übertreibe es nicht.</li><li>Meide bestimmte <strong>Wetterbedingungen</strong>: Extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder starker Wind können Kopfschmerzen während des Sports verschlimmern. Versuche, bei angenehmen Bedingungen drinnen wie draußen zu trainieren.</li></ul><h3 id=\"sollte-man-bei-migr%C3%A4ne-lieber-nicht-handball-spielen\">Sollte man bei Migräne lieber nicht Handball spielen?</h3><p>Migräne ist eine besondere Form von Kopfschmerzen, die häufig von anderen Symptomen wie Übelkeit, Lichtempfindlichkeit und Sehstörungen begleitet wird. Es ist bekannt, dass körperliche Anstrengung Migräneattacken auslösen kann, und deshalb sollten Menschen, die unter Migräne leiden, vorsichtig sein, wenn es um Sport geht. Einige Studien haben gezeigt, dass moderates Training, wie z. B. sanftes Yoga oder Schwimmen, Migräneattacken lindern kann, aber anstrengende oder intensive Übungen, wie z. B. Laufen oder Gewichtheben, können Migräneattacken verschlimmern. Es ist daher wichtig, individuell abzuwägen, welche Sportarten für Menschen mit Migräne geeignet sind und gegebenenfalls den Rat eines Arztes einzuholen. In einigen Fällen kann es notwendig sein, auf Sport zu verzichten, um das Risiko von Migräneattacken zu reduzieren. Am besten sprichst du direkt mit deinem Trainer, wenn du eine Migräne-Attacke bekommst.</p><p>Insgesamt kann Sport sowohl Kopfschmerzen verursachen als auch lindern, abhängig von der Art der Kopfschmerzen und dem Sport, den Du ausübst. Es ist wichtig, auf Warnsignale Ihres Körpers zu achten und angemessen zu reagieren, um Kopfschmerzen während oder nach dem Sport zu vermeiden. Wählen Sie Sportarten aus, die für Sie geeignet sind und achten Sie darauf, ausreichend zu trinken, sich aufzuwärmen und abzukühlen, richtig zu atmen, Überanstrengung zu vermeiden und die richtige Ausrüstung zu verwenden. Bei schweren oder häufigen Kopfschmerzen ist es jedoch ratsam, einen Arzt aufzusuchen, um mögliche zugrunde liegende Ursachen abzuklären.</p><p>Weitere Informationen rund um das Thema Kopfschmerzen findest Du auch auf <a href=\"https://ihreapotheken.de/themenuebersicht/kopfschmerzen?utm_source=handballnet&utm_medium=deeplink&utm_campaign=awareness&utm_term=ihreapotheken&utm_content=link_kopfschmerzen\">IhreApotheken.de</a>.</p><p><em>Fotos: Sasch Klahn, IhreApotheken.de</em></p>", "comment_id": "64550c1867e4bd0001982794", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2023/07/Gesundleben---Der-Blog--IhreApotheken-.png", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2023-05-05T16:00:56.000+02:00", "updated_at": "2024-01-30T13:58:29.000+01:00", "published_at": "2023-07-06T14:00:56.000+02:00", "custom_excerpt": "Kopfschmerzen können viele Ursachen haben, von Dehydration bis hin zu Stress oder Augenbelastung. Doch was ist mit Handball? Kann Sport Kopfschmerzen verursachen oder lindern? In diesem Artikel werden wir uns die Zusammenhänge zwischen Kopfschmerzen und Sport genauer ansehen.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "tags": [ { "id": "64537138eeb2e60001fd3be4", "name": "Gesundleben - Der Blog", "slug": "gesundleben-der-blog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/gesundleben-der-blog/" }, { "id": "607ec816f3c1ef003bbbb8c3", "name": "#Top News", "slug": "top-news", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "643fa10a7f6fce003d0eea19", "name": "#Gesundheitsblog", "slug": "gesundheitsblog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "authors": [ { "id": "1", "name": "handball.net", "slug": "handball-net", "profile_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/09/Icon_handball.net_rot.png", "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/handball-net/" } ], "primary_author": { "id": "1", "name": "handball.net", "slug": "handball-net", "profile_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/09/Icon_handball.net_rot.png", "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/handball-net/" }, "primary_tag": { "id": "64537138eeb2e60001fd3be4", "name": "Gesundleben - Der Blog", "slug": "gesundleben-der-blog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/gesundleben-der-blog/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/kopfschmerzen-handball-sport/", "excerpt": "Kopfschmerzen können viele Ursachen haben, von Dehydration bis hin zu Stress oder Augenbelastung. Doch was ist mit Handball? Kann Sport Kopfschmerzen verursachen oder lindern? In diesem Artikel werden wir uns die Zusammenhänge zwischen Kopfschmerzen und Sport genauer ansehen.", "reading_time": 3, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "64536e83eeb2e60001fd3bbc", "uuid": "06b0e4c8-d603-4cf1-b662-154cddfddf18", "title": "Hausapotheke: Schnelle Hilfe für den Notfall", "slug": "hausapotheke-schnelle-hilfe-fur-den-notfall", "html": "<h3 id=\"erste-hilfe-durch-die-hausapotheke\">Erste Hilfe durch die Hausapotheke</h3><p>Einen Moment unaufmerksam und es ist passiert: Nach einem Zweikampf landet man ungebremst auf dem Hallenboden und hat eine Schürfwunde am Knie. In solchen Momenten ist schnelle Hilfe gefragt. Die Hausapotheke ist die Lösung, denn sie sollte das Nötigste für die Erstversorgung bei Verletzungen und Schmerzen beinhalten.</p><figure class=\"kg-card kg-image-card\"><a href=\"https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fihreapotheken.de%2Fthemenuebersicht%3Futm_source%3Dhandballnet%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dawareness%26utm_term%3Dihreapotheken%26utm_content%3Dcontentblog&data=05%7C01%7Calexander.vogt%40dhb.de%7Ce709ce15423f498ccf9e08db4fbc12f4%7C644b30fb7bf94cd1a5dbbdf50dbf8d8b%7C0%7C0%7C638191441456310079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WcKbfTEOXynXnIB82G%2BkzI5fieKaj4ooV6NrIwQafgc%3D&reserved=0&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><img src=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Immunsystem-1.png\" class=\"kg-image\" alt loading=\"lazy\" width=\"1667\" height=\"167\" srcset=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w600/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Immunsystem-1.png 600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w1000/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Immunsystem-1.png 1000w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w1600/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Immunsystem-1.png 1600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Immunsystem-1.png 1667w\" sizes=\"(min-width: 720px) 720px\"></a></figure><h3 id=\"hausapotheke-das-muss-rein\">Hausapotheke: Das muss rein</h3><p>Unsere Check-Liste liefert einen Überblick über die wichtigsten Utensilien, die in einer Hausapotheke oder im Verbandskasten eurer Mannschaft nicht fehlen dürfen:</p><ul><li>Medikamente gegen Schmerzen und Fieber, wie Paracetamol oder Ibuprofen</li><li>Fieberthermometer</li><li>Arzneimittel gegen Infekte, etwa mit Acetylsalicylsäure (ASS)</li><li>(Antiseptische) Wundsalbe für Schürf- und Platzwunden</li><li>Desinfektionsmittel</li><li>Mittel gegen Durchfall und Erbrechen (evtl. Elektrolytpulver)</li><li>Kühlkompressen</li><li>Verbandsmaterial wie Pflaster und Mullbinden, Klebeband</li><li>Verbandsschere</li></ul><figure class=\"kg-card kg-image-card\"><img src=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/06/Bild1.png\" class=\"kg-image\" alt loading=\"lazy\" width=\"603\" height=\"399\" srcset=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w600/2023/06/Bild1.png 600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/06/Bild1.png 603w\"></figure><h3 id=\"hausapotheke-das-gilt-es-zu-beachten\">Hausapotheke: Das gilt es zu beachten</h3><p>Eine gutgepflegte Hausapotheke ist viel wert, auch in der Sporthalle. Allerdings sollte sie regelmäßig überprüft werden. Abgelaufene Medikamente oder Verbandmaterialien, die das Verfallsdatum überschritten haben, sollten ausgetauscht werden, da sonst Wirksamkeit bzw. Sterilität nicht mehr gegeben sind. Außerdem ist darauf zu achten, die Hausapotheke an einem geeigneten Ort zu lagern, damit es für einzelne Medikamente nicht zu warm wird.</p><p>Idealerweise befindet sie sich nicht im Badezimmer, da es hier feucht und warm wird. Besser ist ein kühler, dunkler Ort. Unter Umständen gehören einige Medikamente sogar in den Kühlschrank. Der Beipackzettel liefert wichtige Hinweise zur Lagerung der Utensilien. Da Arzneimittel nicht in die Finger von Kindern gehören, sollte die Hausapotheke zudem abschließbar sein. Wie sieht es in eurer Trainingsstätte aus?</p><p>Wissenswertes und weitere nützliche Informationen rund um das Thema Hausapotheke und ihren Inhalt gibt es auf <a href=\"https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fihreapotheken.de%2Fthemenuebersicht%3Futm_source%3Dhandballnet%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dawareness%26utm_term%3Dihreapotheken%26utm_content%3Dcontentblog&data=05%7C01%7Calexander.vogt%40dhb.de%7Ce709ce15423f498ccf9e08db4fbc12f4%7C644b30fb7bf94cd1a5dbbdf50dbf8d8b%7C0%7C0%7C638191441456310079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WcKbfTEOXynXnIB82G%2BkzI5fieKaj4ooV6NrIwQafgc%3D&reserved=0&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\">IhreApotheken.de</a></p><p>Foto: Sascha Klahn / <a href=\"https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fihreapotheken.de%2Fthemenuebersicht%3Futm_source%3Dhandballnet%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dawareness%26utm_term%3Dihreapotheken%26utm_content%3Dcontentblog&data=05%7C01%7Calexander.vogt%40dhb.de%7Ce709ce15423f498ccf9e08db4fbc12f4%7C644b30fb7bf94cd1a5dbbdf50dbf8d8b%7C0%7C0%7C638191441456310079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WcKbfTEOXynXnIB82G%2BkzI5fieKaj4ooV6NrIwQafgc%3D&reserved=0&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\">IhreApotheken.de</a></p>", "comment_id": "64536e83eeb2e60001fd3bbc", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2023/05/Gesundleben---Der-Blog--IhreApotheken--2-.png", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2023-05-04T10:36:19.000+02:00", "updated_at": "2023-06-02T09:41:33.000+02:00", "published_at": "2023-06-01T16:00:41.000+02:00", "custom_excerpt": "Ob Medikamente oder Verbandsmaterial – wir zeigen euch was alles in eine Hausapotheke gehört und warum sie auch für den Handball sinnvoll ist.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "tags": [ { "id": "64537138eeb2e60001fd3be4", "name": "Gesundleben - Der Blog", "slug": "gesundleben-der-blog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/gesundleben-der-blog/" }, { "id": "607ec816f3c1ef003bbbb8c3", "name": "#Top News", "slug": "top-news", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "643fa10a7f6fce003d0eea19", "name": "#Gesundheitsblog", "slug": "gesundheitsblog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "authors": [ { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" } ], "primary_author": { "id": "642441b25b9282004d7bdeb5", "name": "Redaktion", "slug": "redaktion", "profile_image": null, "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/redaktion/" }, "primary_tag": { "id": "64537138eeb2e60001fd3be4", "name": "Gesundleben - Der Blog", "slug": "gesundleben-der-blog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/gesundleben-der-blog/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/hausapotheke-schnelle-hilfe-fur-den-notfall/", "excerpt": "Ob Medikamente oder Verbandsmaterial – wir zeigen euch was alles in eine Hausapotheke gehört und warum sie auch für den Handball sinnvoll ist.", "reading_time": 2, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "643d4a7e7f6fce003d0ee879", "uuid": "79b78793-8925-44af-b602-8292868c7d2e", "title": "Immunsystem: So stärken Handballer*innen ihre Abwehrkräfte", "slug": "immunsystem-so-starkst-du-die-abwehrkrafte", "html": "<h2 id=\"warum-ein-starkes-immunsystem-so-wichtig-ist\">Warum ein starkes Immunsystem so wichtig ist</h2><p>Der Aufbau eines starken Immunsystems ist essenziell, da es sonst seiner Hauptaufgabe nicht nachkommen kann: der Abwehr von Krankheiten. Es sorgt täglich dafür, dass Bakterien und Viren erfolgreich bekämpft werden. Davon bekommen wir in der Regel nichts mit, solange wir gesund sind. Wie im Handball, gilt daher auch für das Immunsystem: Ist die Abwehr geschwächt, hat der Gegner leichtes Spiel. Die Folge: Wir entwickeln Krankheitssymptome.</p><p>Doch mit ein paar Tricks können wir dem Immunsystem bei der Bekämpfung von Erregern helfen. Dabei steht eine gesunde Lebensführung, also vor allem die Aufnahme von ausreichend Mikronährstoffen, genügend Bewegung sowie Schlaf, im Mittelpunkt.</p><figure class=\"kg-card kg-image-card\"><a href=\"https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fihreapotheken.de%2Fthemenuebersicht%3Futm_source%3Dhandballnet%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dawareness%26utm_term%3Dihreapotheken%26utm_content%3Dcontentblog&data=05%7C01%7Calexander.vogt%40dhb.de%7Ce709ce15423f498ccf9e08db4fbc12f4%7C644b30fb7bf94cd1a5dbbdf50dbf8d8b%7C0%7C0%7C638191441456310079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WcKbfTEOXynXnIB82G%2BkzI5fieKaj4ooV6NrIwQafgc%3D&reserved=0&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><img src=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Kopfschmerzen.png\" class=\"kg-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" width=\"1667\" height=\"167\" srcset=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w600/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Kopfschmerzen.png 600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w1000/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Kopfschmerzen.png 1000w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w1600/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Kopfschmerzen.png 1600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Kopfschmerzen.png 1667w\" sizes=\"(min-width: 720px) 720px\"></a></figure><h2 id=\"tipps-zur-unterst%C3%BCtzung-der-abwehrkr%C3%A4fte\">Tipps zur Unterstützung der Abwehrkräfte</h2><p>Für eine einwandfreie Funktion des Immunsystems müssen nicht zwingend Medikamente eingenommen werden. Schon mit einfachen Mitteln kann jeder selbst effektiv seine Abwehr kräftigen.</p><ul><li>Regelmäßig Sport treiben</li></ul><p>Forschende haben nachgewiesen, dass Sport sich positiv auf die Abwehrkräfte auswirkt. Das liegt vor allem daran, dass sich durch die Adrenalin-Ausschüttung beim Sport die Anzahl der Immunzellen im Blut erhöht. So werden bereits Krankheitsherde im Körper bekämpft, bevor ein Infekt zum Ausbruch kommt. Handballtraining ist daher auch Präventionstraining für das Immunsystem.</p><ul><li>Ausgewogene Ernährung</li></ul><p>Die richtigen Nahrungsmittel versorgen den Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Diese finden sich vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt daher täglich drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst. In Orangen und Brokkoli etwa befindet sich viel Vitamin C, das die Zellen schützt.</p><ul><li>Ausreichend Schlafen</li></ul><p>Wer über einen längeren Zeitraum wenig schläft, ist anfälliger für Erkältungen. Sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht sind ideal, um die Leistung des Immunsystems anzukurbeln. Das liegt daran, dass nachts die Produktion der Abwehrzellen erhöht wird und etwa Viren schneller abgetötet werden.</p><p>Noch mehr Informationen und effektive Tipps zur Stärkung der Immunabwehr finden Sie auf <a href=\"https://ihreapotheken.de/themenuebersicht/immunsystem?utm_source=%20handballnet&utm_medium=deeplink&utm_campaign=awareness&utm_term=ihreapotheken&utm_content=link_immunsystem\">IhreApotheken.de</a></p>", "comment_id": "643d4a7e7f6fce003d0ee879", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2023/05/Gesundleben---Der-Blog--IhreApotheken--4-.png", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2023-04-17T15:32:46.000+02:00", "updated_at": "2024-02-19T16:22:59.000+01:00", "published_at": "2023-05-04T14:00:58.000+02:00", "custom_excerpt": "Wie wirst Du weniger anfällig für Krankheiten? Wir erklären, mit welchen Mitteln Du das Immunsystem kräftigen kannst.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "tags": [ { "id": "64537138eeb2e60001fd3be4", "name": "Gesundleben - Der Blog", "slug": "gesundleben-der-blog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/gesundleben-der-blog/" }, { "id": "607ec816f3c1ef003bbbb8c3", "name": "#Top News", "slug": "top-news", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "643fa10a7f6fce003d0eea19", "name": "#Gesundheitsblog", "slug": "gesundheitsblog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "authors": [ { "id": "1", "name": "handball.net", "slug": "handball-net", "profile_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/09/Icon_handball.net_rot.png", "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/handball-net/" } ], "primary_author": { "id": "1", "name": "handball.net", "slug": "handball-net", "profile_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/09/Icon_handball.net_rot.png", "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/handball-net/" }, "primary_tag": { "id": "64537138eeb2e60001fd3be4", "name": "Gesundleben - Der Blog", "slug": "gesundleben-der-blog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/gesundleben-der-blog/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/immunsystem-so-starkst-du-die-abwehrkrafte/", "excerpt": "Wie wirst Du weniger anfällig für Krankheiten? Wir erklären, mit welchen Mitteln Du das Immunsystem kräftigen kannst.", "reading_time": 1, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null }, { "id": "642d6332c436f3003dfc940b", "uuid": "77bc344c-20b0-42b3-934c-cf9972ec2bc1", "title": "Regeneration nach dem Sport", "slug": "regeneration-nach-dem-sport", "html": "<h2 id=\"warum-ist-regeneration-nach-dem-training-wichtig\">Warum ist Regeneration nach dem Training wichtig?</h2><p>Beim Sport werden bestimmte Stoffe im Körper, die als Energielieferanten dienen, wie etwa Phosphate oder Glucose, abgebaut. Wird nach dem harten Handballtraining oder einem anstrengenden Saisonspiel eine Erholungsphase eingelegt, können sich die Muskeln wieder regenerieren und der Körper neue Energie tanken. Das ist wichtig, damit er beim nächsten Saisonspiel auch direkt wieder die volle Leistung bringen kann.</p><p>Zusätzlich stellt sich folgender positiver Effekt ein: Die Werte der beim Sport abgebauten Stoffe steigen wieder an, bis sie sogar die Ausgangswerte übertreffen. Dadurch steigt die Leistungsfähigkeit bei regelmäßigem Training und neue/hohe Ziele können so einfacher im Team erreicht werden.</p><figure class=\"kg-card kg-image-card\"><a href=\"https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fihreapotheken.de%2Fthemenuebersicht%3Futm_source%3Dhandballnet%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dawareness%26utm_term%3Dihreapotheken%26utm_content%3Dcontentblog&data=05%7C01%7Calexander.vogt%40dhb.de%7Ce709ce15423f498ccf9e08db4fbc12f4%7C644b30fb7bf94cd1a5dbbdf50dbf8d8b%7C0%7C0%7C638191441456310079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WcKbfTEOXynXnIB82G%2BkzI5fieKaj4ooV6NrIwQafgc%3D&reserved=0&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\"><img src=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Immunsystem-1.png\" class=\"kg-image\" alt=\"\" loading=\"lazy\" width=\"1667\" height=\"167\" srcset=\"https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w600/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Immunsystem-1.png 600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w1000/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Immunsystem-1.png 1000w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/size/w1600/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Immunsystem-1.png 1600w, https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/05/800x80_Gesundheitstipps_Motiv_Immunsystem-1.png 1667w\" sizes=\"(min-width: 720px) 720px\"></a></figure><h2 id=\"regeneration-nach-dem-sport-so-funktioniert-es\">Regeneration nach dem Sport: So funktioniert es</h2><p>Es gibt verschiedene Techniken, den Körper nach einem intensiven Handballtraining oder Saisonspiel dabei zu unterstützen, schnell wieder fit zu werden. Auf diese Weise lässt sich auch der Muskelkater reduzieren.</p><ul><li>Warm-up/ Cool-down: Ein Aufwärmen der Muskeln vor und ein Herunterkühlen nach der Sporteinheit, z. B. durch Seilspringen, sanftes Dehnen und lockeres Gehen ist die ideale Vor- bzw. Nachbereitung des Körpers auf ein Training.</li><li>Wärme: Nach dem Sport hilft sie nicht nur den Muskeln beim Entspannen, sondern durch die Erweiterung der Blutgefäße werden sie mit mehr Sauerstoff versorgt. Ein Sauna- oder Dampfbadbesuch ist ideal.</li><li>Kälte: Etwa in Form eines Eisbades oder einer kalten Dusche, kann dabei helfen, Entzündungen vorzubeugen.</li></ul><h2 id=\"wie-lange-sollte-die-pause-nach-dem-sport-sein\">Wie lange sollte die Pause nach dem Sport sein?</h2><p>Es gibt keine Expertenempfehlungen zu der Dauer der Erholungsphase. Es ist vor allem von der Fitness und der körperlichen Verfassung des Sportlers bzw. der Sportlerin abhängig und variiert somit von Person zu Person. In der Regel beträgt die Regenerationszeit bei einem durchschnittlich trainierten Menschen ein bis zwei Tage.</p><p>Weitere Tipps für eine schnelle Muskelregeneration nach dem Sport gibt es auf <a href=\"https://ihreapotheken.de/themenuebersicht/regeneration-sport-dhb?utm_source=dhb&utm_medium=deeplink&utm_campaign=awareness&utm_term=ihreapotheken&utm_content=link_regeneration\">IhreApotheken.de</a></p><p>Foto: <a href=\"https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fihreapotheken.de%2Fthemenuebersicht%3Futm_source%3Dhandballnet%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dawareness%26utm_term%3Dihreapotheken%26utm_content%3Dcontentblog&data=05%7C01%7Calexander.vogt%40dhb.de%7Ce709ce15423f498ccf9e08db4fbc12f4%7C644b30fb7bf94cd1a5dbbdf50dbf8d8b%7C0%7C0%7C638191441456310079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WcKbfTEOXynXnIB82G%2BkzI5fieKaj4ooV6NrIwQafgc%3D&reserved=0&ref=deutscher-handballbund-e-v.ghost.io\">IhreApotheken.de</a></p>", "comment_id": "642d6332c436f3003dfc940b", "feature_image": "https://www.handball.net/ghost/content/images/2023/05/Gesundleben---Der-Blog--IhreApotheken--3-.png", "featured": false, "visibility": "public", "created_at": "2023-04-05T14:01:54.000+02:00", "updated_at": "2024-02-19T16:22:22.000+01:00", "published_at": "2023-04-06T14:00:40.000+02:00", "custom_excerpt": "Schnell wieder fit werden nach dem Training – wie das geht und worauf Du achten solltest.", "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "custom_template": null, "canonical_url": null, "tags": [ { "id": "64537138eeb2e60001fd3be4", "name": "Gesundleben - Der Blog", "slug": "gesundleben-der-blog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/gesundleben-der-blog/" }, { "id": "607ec816f3c1ef003bbbb8c3", "name": "#Top News", "slug": "top-news", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": "#ff0000", "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" }, { "id": "643fa10a7f6fce003d0eea19", "name": "#Gesundheitsblog", "slug": "gesundheitsblog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "internal", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/404/" } ], "authors": [ { "id": "1", "name": "handball.net", "slug": "handball-net", "profile_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/09/Icon_handball.net_rot.png", "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/handball-net/" } ], "primary_author": { "id": "1", "name": "handball.net", "slug": "handball-net", "profile_image": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/content/images/2023/09/Icon_handball.net_rot.png", "cover_image": null, "bio": null, "website": null, "location": null, "facebook": null, "twitter": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/author/handball-net/" }, "primary_tag": { "id": "64537138eeb2e60001fd3be4", "name": "Gesundleben - Der Blog", "slug": "gesundleben-der-blog", "description": null, "feature_image": null, "visibility": "public", "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": null, "codeinjection_head": null, "codeinjection_foot": null, "canonical_url": null, "accent_color": null, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/tag/gesundleben-der-blog/" }, "url": "https://deutscher-handballbund-e-v.ghost.io/regeneration-nach-dem-sport/", "excerpt": "Schnell wieder fit werden nach dem Training – wie das geht und worauf Du achten solltest.", "reading_time": 1, "access": true, "comments": false, "og_image": null, "og_title": null, "og_description": null, "twitter_image": null, "twitter_title": null, "twitter_description": null, "meta_title": null, "meta_description": "Schnell wieder fit werden nach dem Training – wie das geht und worauf Du achten solltest.", "email_subject": null, "frontmatter": null, "feature_image_alt": null, "feature_image_caption": null } ]