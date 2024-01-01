Badischer Handball-Verband
Saison
Geschlecht
Altersgruppe
Badischer HV - Männer Verbandsliga
Badischer Handball-Verband
Badischer HV - Männer Verbandsliga
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer Landesliga
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer Landesliga
Badischer Handball-Verband
Rhein-Neckar-Tauber - Männer Landesliga
Badischer Handball-Verband
Rhein-Neckar-Tauber - Männer Landesliga
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 1. Bezirksliga
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 1. Bezirksliga
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 1. Bezirksliga
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 2. Bezirksliga (Staffel 1)
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 2. Bezirksliga (Staffel 1)
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 2. Bezirksliga (Staffel 1)
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 2. Bezirksliga (Staffel 2)
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 2. Bezirksliga (Staffel 2)
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 2. Bezirksliga (Staffel 2)
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 3. Bezirksliga (Staffel 1)
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 3. Bezirksliga (Staffel 1)
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 3. Bezirksliga (Staffel 1)
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 3. Bezirksliga (Staffel 2)
Badischer Handball-Verband
Alb-Enz-Saal - Männer 3. Bezirksliga (Staffel 2)
Badischer Handball-Verband
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