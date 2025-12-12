Suche
SG Handi/Sprot
Spielplan
SG Handi/Sprot
Teams
Vereinsspielplan
Der Verein
Stammvereine
08.12.2025 - 14.12.2025
2 Spiele gefunden
Handballverband Schleswig-Holstein - Inklusionsliga
Sa, 13.12.
Stodo`s Wilde 13 2
- : -
SG Handiball/Handballsprotten
Spielbeginn
Samstag, 13.12.2025
Halle
Sporthalle Berliner Straße, Schwarzenbek
(141134)
Staffel / Runde
Schleswig-Holstein Inklusionsliga
/
Spieltag 5 - Schwarzenbek
Spielnummer
14009913
Kalender abonnieren
letztes Update:
12.12.2025 09:20 Uhr
Handballverband Schleswig-Holstein - Inklusionsliga
Sa, 13.12.
SG Handiball/Handballsprotten
- : -
Heroball
Spielbeginn
Samstag, 13.12.2025
Halle
Sporthalle Berliner Straße, Schwarzenbek
(141134)
Staffel / Runde
Schleswig-Holstein Inklusionsliga
/
Spieltag 5 - Schwarzenbek
Spielnummer
14009914
Kalender abonnieren
letztes Update:
12.12.2025 09:20 Uhr
