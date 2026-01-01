HB Mülh-Urm-Ba

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2026/27
2 Teams
HB Mülheim-Urmitz-Bassenheim
Regionalliga Südwest - männliche A-Jugend Regionalliga Vorrunde Gruppe B
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